Смородина черная: какой ранний сорт выбрать и какие условия эта ягода любит

Смородина черная
Смородина черная – типичная сибирская культура; даже европейские сорта у нас отличаются крупноплодностью и улучшенным биохимическим составом. В настоящее время по России допущено к использованию более 150 сортов.
Для хорошего роста и плодоношения смородине черной требуется: влажная, плодородная почва; товарное плодоношение начинается с 2-3 года после посадки в сад. Современные сорта смородины – самоплодные, не требуют перекрестного опыления.
Все нижеуказанные сорта являются зимостойкими, устойчивыми в основным вредителям и болезням имеют сухой отрывы плодов, высокую транспортабельность.
К высокоурожайным относятся сорта Калиновка, Шадриха, Селеченская, Памяти Потапенко, Ранняя Потапенко, Августа, Сокровище, Тамерлан, Алтайская поздняя.
Очень крупноподные (более 4 г) сорта Памяти Потапенко, Августа, Тамерлан, Соломон; крупноплодные (2- 3,5 г) – Калиновка, Шадриха, Сокровище, Лидия, перепел;
Десертный вкус имеют сорта Калиновка, Селеченская, Минусинская сладкая; хороший столовый - сорта Шадриха, Соломон, Августа, Лидия, Перепел;
Отличаются улучшенным биохимическим составом (высокое – до 2,8%- содержание пектина) сорта Ирмень, Черныш, Соломон, Августа, Перепел;
Срок созревания очень ранний и ранний у сортов Ранняя Потапенко, Лидия; поздний – Августа, Алтайская поздняя.
Компактную крону имеют сорта Черныш, Ирмень, Алтайская поздняя, Ранняя Потапенко;
Лучшее время посадки – осень и весна; саженец высаживают наклонно, при посадке смородину заглубляют на 5-7 см, оставшиеся на поверхности побеги обрезают на 3-4 почки.