15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Смородина черная: какой ранний сорт выбрать и какие условия эта ягода любит

12:28 15.01.2021, Надежда Калоша, Анна Соловьева Фото: https://pixnio.com/
0

Лучшее время посадки – осень и весна; саженец высаживают наклонно, при посадке смородину заглубляют на 5-7 см, оставшиеся на поверхности побеги обрезают на 3-4 почки.

% name% title
Для хорошего роста и плодоношения смородине черной требуется: влажная, плодородная почва; товарное плодоношение начинается с 2-3 года после посадки в сад. Современные сорта смородины – самоплодные, не требуют перекрестного опыления

Смородина черная

Смородина черная – типичная сибирская культура; даже европейские сорта у нас отличаются крупноплодностью и улучшенным биохимическим составом. В настоящее время по России допущено к использованию более 150 сортов.

Для хорошего роста и плодоношения смородине черной требуется: влажная, плодородная почва; товарное плодоношение начинается с 2-3 года после посадки в сад. Современные сорта смородины – самоплодные, не требуют перекрестного опыления.

Современные требования к сортам следующие: высокая зимостойкость (куст не должен подмерзать выше уровня снега), урожайность не менее 2,1 -3 кг/куст; крупноплодность (не менее 2 г), сухой отрыв плодов, устойчивость к почковому клещу и мучнистой росе. Вкус и биохимический состав плодов - различный, в зависимости от назначения плодов.

Все нижеуказанные сорта являются зимостойкими, устойчивыми в основным вредителям и болезням имеют сухой отрывы плодов, высокую транспортабельность.
К высокоурожайным относятся сорта Калиновка, Шадриха, Селеченская, Памяти Потапенко, Ранняя Потапенко, Августа, Сокровище, Тамерлан, Алтайская поздняя.

Очень крупноподные (более 4 г) сорта Памяти Потапенко, Августа, Тамерлан, Соломон; крупноплодные (2- 3,5 г) – Калиновка, Шадриха, Сокровище, Лидия, перепел;
Десертный вкус имеют сорта Калиновка, Селеченская, Минусинская сладкая; хороший столовый - сорта Шадриха, Соломон, Августа, Лидия, Перепел;
Отличаются улучшенным биохимическим составом (высокое – до 2,8%- содержание пектина) сорта Ирмень, Черныш, Соломон, Августа, Перепел;

Срок созревания очень ранний и ранний у сортов Ранняя Потапенко, Лидия; поздний – Августа, Алтайская поздняя.
Компактную крону имеют сорта Черныш, Ирмень, Алтайская поздняя, Ранняя Потапенко;

Новые требования – «чистый лист» (то есть устойчивость к вредителям и болезням листа, в том числе галловой тле и рябухе имеют сорта Ирмень, Соломон, Черныш, Лидия, Ранняя Потапенко, Калиновка.
Лучшее время посадки – осень и весна; саженец высаживают наклонно, при посадке смородину заглубляют на 5-7 см, оставшиеся на поверхности побеги обрезают на 3-4 почки.

дача смородина сорта смородины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой сорт смородины у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли вернуть духи обратно в магазин
13:20 15-01-2021
Можно ли вернуть духи обратно в магазин
Стало известно о еще одной записке Тесака
13:15 15-01-2021
Стало известно о еще одной записке Тесака
БердскГде берет новых терапевтов и медиков "скорой" в коронавирус ЦГБ Бердска, ответил министр Новосибирской области
13:11 15-01-2021
Где берет новых терапевтов и медиков
БердскОказался неходячим инвалидом погибший вместе с супругой пенсионер в Бердске
13:09 15-01-2021
Оказался неходячим инвалидом погибший вместе с супругой пенсионер в Бердске
БердскНашли новую работу экс-директору управления образования Жанне Тузовой в Бердске. Станет директором детсада
13:04 15-01-2021
Нашли новую работу экс-директору управления образования Жанне Тузовой в Бердске. Станет директором детсада
БердскРозыск: похитили мужские брюки, джемпер и пуховую куртку неизвестные в магазине на ул. Ленина в Бердске. Они попали на видео
13:00 15-01-2021
Розыск: похитили мужские брюки, джемпер и пуховую куртку неизвестные в магазине на ул. Ленина в Бердске. Они попали на видео
Когда Вознесение Господне в 2021 году? Дата и традиции светлого православного праздника
12:50 15-01-2021
Когда Вознесение Господне в 2021 году? Дата и традиции светлого православного праздника
Бейджики вместо масок будут носить привитые от коронавируса жители России 2
12:45 15-01-2021
Бейджики вместо масок будут носить привитые от коронавируса жители России
БердскАвария на частной котельной ТГК-1: Похолодало в домах в центре Бердска. Когда вернется тепло, ответил Блинов
12:39 15-01-2021
Авария на частной котельной ТГК-1: Похолодало в домах в центре Бердска. Когда вернется тепло, ответил Блинов
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ
12:36 15-01-2021
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ