Смородина черная: какой ранний сорт выбрать и какие условия эта ягода любит

Лучшее время посадки – осень и весна; саженец высаживают наклонно, при посадке смородину заглубляют на 5-7 см, оставшиеся на поверхности побеги обрезают на 3-4 почки.

Для хорошего роста и плодоношения смородине черной требуется: влажная, плодородная почва; товарное плодоношение начинается с 2-3 года после посадки в сад. Современные сорта смородины – самоплодные, не требуют перекрестного опыления

Смородина черная

Смородина черная – типичная сибирская культура; даже европейские сорта у нас отличаются крупноплодностью и улучшенным биохимическим составом. В настоящее время по России допущено к использованию более 150 сортов.

Для хорошего роста и плодоношения смородине черной требуется: влажная, плодородная почва; товарное плодоношение начинается с 2-3 года после посадки в сад. Современные сорта смородины – самоплодные, не требуют перекрестного опыления.



Современные требования к сортам следующие: высокая зимостойкость (куст не должен подмерзать выше уровня снега), урожайность не менее 2,1 -3 кг/куст; крупноплодность (не менее 2 г), сухой отрыв плодов, устойчивость к почковому клещу и мучнистой росе. Вкус и биохимический состав плодов - различный, в зависимости от назначения плодов.

Все нижеуказанные сорта являются зимостойкими, устойчивыми в основным вредителям и болезням имеют сухой отрывы плодов, высокую транспортабельность.

К высокоурожайным относятся сорта Калиновка, Шадриха, Селеченская, Памяти Потапенко, Ранняя Потапенко, Августа, Сокровище, Тамерлан, Алтайская поздняя.

Очень крупноподные (более 4 г) сорта Памяти Потапенко, Августа, Тамерлан, Соломон; крупноплодные (2- 3,5 г) – Калиновка, Шадриха, Сокровище, Лидия, перепел;

Десертный вкус имеют сорта Калиновка, Селеченская, Минусинская сладкая; хороший столовый - сорта Шадриха, Соломон, Августа, Лидия, Перепел;

Отличаются улучшенным биохимическим составом (высокое – до 2,8%- содержание пектина) сорта Ирмень, Черныш, Соломон, Августа, Перепел;

Срок созревания очень ранний и ранний у сортов Ранняя Потапенко, Лидия; поздний – Августа, Алтайская поздняя.

Компактную крону имеют сорта Черныш, Ирмень, Алтайская поздняя, Ранняя Потапенко;



Новые требования – «чистый лист» (то есть устойчивость к вредителям и болезням листа, в том числе галловой тле и рябухе имеют сорта Ирмень, Соломон, Черныш, Лидия, Ранняя Потапенко, Калиновка.Лучшее время посадки – осень и весна; саженец высаживают наклонно, при посадке смородину заглубляют на 5-7 см, оставшиеся на поверхности побеги обрезают на 3-4 почки.