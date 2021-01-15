Отреагировали на серию роликов о войне с Россией в Швеции

Шведы оценили ролики о войне с Россией

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.

В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую: используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.

Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики.



"Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство", - заявил MrMSandin."Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства", - сыронизировал VALVERDE OUT.""Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение". Ха-ха, а шведское государство этого не делает?" – задался вопросом Ett Eklöw."Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее", - написал Svenska folkets röst."Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?" - спросил DENNIZ.При этом часть пользователей положительно оценили видео."Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность", - заявил Gripenace."А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции", - заметил david lil.

Источник: РИА Новости