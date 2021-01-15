Отреагировали на серию роликов о войне с Россией в Швеции

Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.
В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую: используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.
Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики.
"Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства", - сыронизировал VALVERDE OUT.
""Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение". Ха-ха, а шведское государство этого не делает?" – задался вопросом Ett Eklöw.
"Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее", - написал Svenska folkets röst.
"Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?" - спросил DENNIZ.
При этом часть пользователей положительно оценили видео.
"Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность", - заявил Gripenace.
"А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции", - заметил david lil.
Источник: РИА Новости