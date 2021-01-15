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Розыск: похитили мужские брюки, джемпер и пуховую куртку неизвестные в магазине на ул. Ленина в Бердске. Они попали на видео

13:00 15.01.2021 Фото: стоп-кадр видео 54.мвд.рф
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Ущерб составил около 13 000 рублей.

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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, изображенных на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(38341) 3-00-23, 8(38341) 3-11-75, 8-913-378-57-20, 8-983-306-34-07

Сотрудниками Отдела МВД России по городу Бердску устанавливаются личности и местонахождение граждан, которые совершили хищения одежды из магазина спортивных товаров.

2 декабря 2020 года в вечернее время неизвестные лица, находясь в торговом зале магазина, расположенного в городе Бердске на улице Ленина похитили мужские брюки, джемпер мужской, куртку пуховую. Ущерб составил около 13 000 рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, изображенных на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(38341) 3-00-23, 8(38341) 3-11-75, 8-913-378-57-20, 8-983-306-34-07.

Источник: 54.мвд.рф

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