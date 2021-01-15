Нашли новую работу экс-директору управления образования Жанне Тузовой в Бердске. Станет директором детсада

Причины разделения детсада на два отдельных учреждения в УО не комментируют. По словам Каркавина, решение принято администрацией города.

Заведовать "Светлячком" будет Жанна Тузова

Детский сад №24 «Пчёлка», который ранее состоял из двух корпусов, теперь разделён на два отдельных учреждения.

Постановление издано администрацией Бердска 12 января 2021 года. Теперь здание, расположенное на ул. К. Маркса, 60 и построенное в 2015 году, носит название «Светлячок». Садику присвоен номер 6. Корпус на ул. К. Маркса, 51 все так же остаётся «Пчёлкой».

И.о. начальника управления образования и молодёжной политики Бердска Михаил Каркавин подтвердил информацию об образовании нового учреждения. Воспитанники сада и их родители серьезных перемен не ощутят. Фактически и до разделения оба корпуса «Пчёлки» не зависели друг от друга. Их объединяло лишь общее руководство.

Каркавин подтвердил, что заведующей детским садом «Светлячок» станет Жанна Тузова, экс-начальник УОиМП. Она уже назначена на эту должность с 12 января.

Тузова уволилась с должности начальника УОиМП накануне Нового года по собственному желанию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, узнавший о проблеме из СМИ, выступил с резкой критикой действий ответственных за это управленцев. Его не проинформировали о сбое температурного режима. Когда же Шестернин сам взял контроль над ситуацией, проблему удалось решить за полдня, притом без дополнительных финансовых затрат.

- Виновные – от управления образования, до завхоза детского сада – будут наказаны! – прокомментировал Шестернин.

После этого появилась кулуарная информация о том, что Жанна Тузова приняла решение покинуть должность начальника УОиМП. Это подтвердилось в конце 2020 года.

Заведующей «Пчёлкой» (К. Маркса, 51) остаётся Татьяна Лильбок, ранее управлявшая обоими корпусами садика.