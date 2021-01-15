Уточнение по факту пожара в г. Бердске, в котором погибло двое пенсионеров. В ходе проведения проверки следователи установили личности погибших. Ими оказались супруги 1941 и 1946 г.р. Мужчина являлся инвалидом, неходячим. Предварительная причина пожара, как писал Курьер.Среда.Бердск - перегрузка электроприборов, короткое замыкание электропроводки. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Оказался неходячим инвалидом погибший вместе с супругой пенсионер в Бердске
13:09 15.01.2021
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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От редакции
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