Пособие от 3 до 7 лет 2021: Точная дата и размер выплаты в январе - 6 000 или 12 000 рублей получат семьи, стало известно

"Финансирование было. Мы уже даже платежки отправили", - ответили "Курьер. Среда. Бердск" в соцзащите.

Деньги ждут все россияне

Самая ожидаемая новость января для всех россиян, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. На днях семьи с детьми получат пособие. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в соцзащите района выплата за январь 2021 года в Новосибирской области составит прежний размер - 6 018 рублей.

- Финансирование было. Мы уже даже платежки отправили. Как министерство финансов сработает по зачислению, так и будут деньги на счетах родителей, - прокомментировали в ведомстве днем, 15 января.

По предварительной оценке, деньги на счет родителей поступят в понедельник, 18 января. Но как правило, минфин оперативно проводит зачисления детских выплат. Возможно, они "упадут" на банковские карты уже сегодня вечером, 15 января. Кстати, выплату на детей можно на днях ждать не только жителям Искитимского района, но и всей Новосибирской области.

Напомним, 5 января было озвучено изменить подход к начислению детской выплаты. В 2020 году всем семьям, доход которых не достиг уровня прожиточного минимума на каждого члена семьи, выплачивали половину ПМ на ребёнка в России. В среднем по стране это 5 5600 рублей, а в Новосибирской области 6 018 рублей.

Теперь же россиянам начислят выплату по новой трехступенчатой системе. Так, семьи, у которых среднедушевой доход достиг уровня прожиточного минимума благодаря новому пособию, начислят 50% от прожиточного минимума на ребенка. По стране это примерно 5 500 рублей. В Новосибирской области с 2021 года сумма станет равна 5 651,1 рублей. Тем, кому этот размер не помог переступит за черту бедности начислят 75% от ПМ на ребенка. Если и это не поможет, семья получит 100% от ПМ на ребенка.

Писать заявление на повышенное пособие можно с 1 апреля 2021 года. До этого времени семьи с детьми от 3 до 7 лет, получат по 6 018 рублей.