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Когда поставят вакцину "Спутник V" педагогам Бердска. Названы сроки

13:42 15.01.2021, Алина Бурова Фото: pixabay
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Производится работа над формированием списков. Вакцинированием будет заниматься БЦГБ.

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Педагоги заражаться коронавирусом чаще других

Вопрос вакцинирования среди педагогов волнует многих.

Как сообщил на оперативном штабе со СМИ и. о. начальника управления образования Бердска Михаил Каркавин, в настоящее время формируются списки учителей, которым поставят прививку от ковида.

- Проводиться вакцинация будет. Работа уже началась. Списки формируются и отправляются в центральную городскую клиническую больницу. Сроки вакцинации - это вопрос медицины. Вакцинация только началась, учителя еще не прививались. Вакцинацией занимается БЦГБ. Мы только формируем списки желающих пройти вакцинацию, - отметил Михаил Каркавин, сегодня 15 декабря.

вакцинация вакцинирование педагогов Михаил Каркавин
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