Когда поставят вакцину "Спутник V" педагогам Бердска. Названы сроки

Педагоги заражаться коронавирусом чаще других

Вопрос вакцинирования среди педагогов волнует многих.

Как сообщил на оперативном штабе со СМИ и. о. начальника управления образования Бердска Михаил Каркавин, в настоящее время формируются списки учителей, которым поставят прививку от ковида.

- Проводиться вакцинация будет. Работа уже началась. Списки формируются и отправляются в центральную городскую клиническую больницу. Сроки вакцинации - это вопрос медицины. Вакцинация только началась, учителя еще не прививались. Вакцинацией занимается БЦГБ. Мы только формируем списки желающих пройти вакцинацию, - отметил Михаил Каркавин, сегодня 15 декабря.