Отправил правительство в отставку глава Бурятии Алексей Цыденов

По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

Указ об отставке Правительства Республики Бурятия подписал Глава РБ Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения в исполнительных органах власти.

О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами Правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена.

- Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сообщил в пятницу, 15 января на заседании Правительства Бурятии Алексей Цыденов.

При этом он отметил, что задачи перед правительством стоят сложные. По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест. "Надо, чтобы здесь - в Бурятии - было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее", - заявил Глава Республики.

"Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться", - сказал Алексей Цыденов.

Он добавил, что также остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов. Особого внимания, по словам Алексея Цыденова, требует сфера образования и здравоохранения. "В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", - подчеркнул он.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ЦЫДЕНОВА:

Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы сегодня несколько важных вещей сказать. У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед.

Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться, чтобы наши люди могли здесь работать, здесь создавать семьи, жить и здесь видели свое будущее. Во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере, малом бизнесе, среднем предпринимательстве – надо, чтобы здесь было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее. Такая основная наша задача.

Помимо этого, это вопросы накопившиеся: вопросы в экологической сфере, с учетом наших особенностей, нашей специфики. Это, безусловно, сохранение озера Байкал. Но и вопросы, которые уже актуальны – это обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, в первую очередь, районах. Вопрос, который уже набил оскомину – это чистый воздух и фенольное озеро, про которые многие годы говорится, и в конце концов его надо решить.

Вопросы восстановления леса, сохранения леса должны быть приоритетными. И весь вопрос лесопользования должен быть построен исходя из этого. То есть, это бережная заготовка, это максимально глубокая переработка и обязательное лесовосстановление. Это то, на что нужно сделать акцент по экологической теме природопользования.

Помимо этого, вопросы социальные: поддержка семей с детьми, поддержка наших ветеранов, пенсионеров. Это то, что в нынешних условиях имеет особое значение и требует особого внимания, что также требует усиленной ежедневной работы.

Образование, здравоохранение: Здесь на фоне ковида и текущей ситуации особое внимание должно быть уделено здравоохранению, об этом даже не стоит говорить и так понятно. Но все равно, требуется слаженная и очень напряженная работа.

Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим.

И, безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строиться с учетом новых современных, цифровых методов. Все, что мы делаем должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов – это тот акцент, который необходимо делать в текущем году.

Уважаемые коллеги, задач много, они непростые, и безусловно требуются определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал Указ об отставке Правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура Правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре Правительства будем двигаться дальше.

Уважаемые коллеги, еще раз всех благодарю за совместную работу, за те результаты, которых мы с вами добились и за то, что к чему мы еще будем идти. И сейчас нам еще с вами совместно работать.