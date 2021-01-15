15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Отправил правительство в отставку глава Бурятии Алексей Цыденов

13:55 15.01.2021 Фото: egov-buryatia.ru
0

По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

% name% title
По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

Указ об отставке Правительства Республики Бурятия подписал Глава РБ Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения в исполнительных органах власти.

О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами Правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена.

- Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сообщил в пятницу, 15 января на заседании Правительства Бурятии Алексей Цыденов.

При этом он отметил, что задачи перед правительством стоят сложные. По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест. "Надо, чтобы здесь - в Бурятии - было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее", - заявил Глава Республики.

"Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться", - сказал Алексей Цыденов.

Он добавил, что также остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов. Особого внимания, по словам Алексея Цыденова, требует сфера образования и здравоохранения. "В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", - подчеркнул он.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ЦЫДЕНОВА:

Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы сегодня несколько важных вещей сказать. У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед.

Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться, чтобы наши люди могли здесь работать, здесь создавать семьи, жить и здесь видели свое будущее. Во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере, малом бизнесе, среднем предпринимательстве – надо, чтобы здесь было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее. Такая основная наша задача.

Помимо этого, это вопросы накопившиеся: вопросы в экологической сфере, с учетом наших особенностей, нашей специфики. Это, безусловно, сохранение озера Байкал. Но и вопросы, которые уже актуальны – это обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, в первую очередь, районах. Вопрос, который уже набил оскомину – это чистый воздух и фенольное озеро, про которые многие годы говорится, и в конце концов его надо решить.

Вопросы восстановления леса, сохранения леса должны быть приоритетными. И весь вопрос лесопользования должен быть построен исходя из этого. То есть, это бережная заготовка, это максимально глубокая переработка и обязательное лесовосстановление. Это то, на что нужно сделать акцент по экологической теме природопользования.

Помимо этого, вопросы социальные: поддержка семей с детьми, поддержка наших ветеранов, пенсионеров. Это то, что в нынешних условиях имеет особое значение и требует особого внимания, что также требует усиленной ежедневной работы.

Образование, здравоохранение: Здесь на фоне ковида и текущей ситуации особое внимание должно быть уделено здравоохранению, об этом даже не стоит говорить и так понятно. Но все равно, требуется слаженная и очень напряженная работа.

Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим.

И, безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строиться с учетом новых современных, цифровых методов. Все, что мы делаем должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов – это тот акцент, который необходимо делать в текущем году.

Уважаемые коллеги, задач много, они непростые, и безусловно требуются определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал Указ об отставке Правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура Правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре Правительства будем двигаться дальше.

Уважаемые коллеги, еще раз всех благодарю за совместную работу, за те результаты, которых мы с вами добились и за то, что к чему мы еще будем идти. И сейчас нам еще с вами совместно работать.

Алексей Цыденов бурятия отправил в отставку Алексей Цыденов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поднял цены на свои автомобили "АвтоВАЗ". Смотрите новые цены
15:00 15-01-2021
Поднял цены на свои автомобили
Где появятся "умные" счетчики и что это такое
14:50 15-01-2021
Где появятся
БердскПостроят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин
14:49 15-01-2021
Построят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин
Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском
14:45 15-01-2021
Уличили в мошенничестве с деньгами главбуха ЖКХ под Новосибирском
Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена
14:30 15-01-2021
Вопрос импичмента Трампу могут рассмотреть сразу после инаугурации Байдена
Сколько зараженных коронавирусом скончались за сутки на 15 января в Новосибирской области
14:28 15-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом скончались за сутки на 15 января в Новосибирской области
Болеют коронавирусом уже 30 035 в Новосибирской области. Число зараженных за сутки на 15 января озвучил оперштаб
14:26 15-01-2021
Болеют коронавирусом уже 30 035 в Новосибирской области. Число зараженных за сутки на 15 января озвучил оперштаб
Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму
14:20 15-01-2021
Как новый прожиточный минимум повлиял на размер денежных пособий россиян в 2021. Называем сумму
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
14:20 15-01-2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Объяснил блокировку аккаунта вакцины "Спутник V" Twitter
14:15 15-01-2021
Объяснил блокировку аккаунта вакцины