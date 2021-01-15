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Построят ясельный детсад в 2021 году за 130 млн рублей в Бердске. Застройщик - БСТ, подтвердил Александр Воронин

14:49 15.01.2021, Алина Бурова Фото: pixabay
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Учреждение рассчитано на 110 мест. В ясли-саду будут 2 группы для детей от года до двух лет и 6 групп для детей от двух до трех лет.

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Детский сад откроют в Южном микрорайоне Бердска

Откроется в 2021 году ясли-сад для малышей от 1 до 3 лет в Бердске. Об этом на оперативном штабе со СМИ сообщил и.о. руководителя управления образования и молодёжной политики Михаил Каркавин.

- Строительство детского сада в Южном не только начнется, но и закончится. В 2021 году мы планируем ввести его в эксплуатацию. У нас вся проектно-техническая документация в основном на утверждении, площадка подготовлена, охрана уже установлена,- заявил Михаил Каркавин, сегодня 15 декабря.

Застройщиком яслей станет «Бердский строительный трест». Об этом сообщил в личной беседе "Курьер. Среда. Бердск" директор БСТ Александр Воронин. Приблизительная цена проекта 130 млн рублей. О подробностях читайте в ближайшее время.

Детский сад для малышей рассчитан на 110 мест. Располагаться будет в Южном микрорайоне. Будут 2 группы для детей от года до двух лет и 6 групп для детей от двух до трех лет. Ясли являются первым
звеном в системе народного образования. Система детсадов предназначена для массового, общедоступного решения проблемы занятости их родителей.

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