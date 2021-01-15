Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах

Как заплатить за мусор не выходя из дома? Такой вопрос задала региональному оператору по сбору и утилизации ТКО "Экологии-Новосибирск" редакция "Курьер. Среда. Бердск" в начале 2021 года. Как выяснилось, оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.
Сервисы для дистанционной оплаты услуги:
• Личный кабинет на официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» (https://ecologynsk.ru);
• Иные способы внесения платы: Федеральная Система «Город», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».