Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах

Оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.

Вывоз мусора - больная тема Бердска

Как заплатить за мусор не выходя из дома? Такой вопрос задала региональному оператору по сбору и утилизации ТКО "Экологии-Новосибирск" редакция "Курьер. Среда. Бердск" в начале 2021 года. Как выяснилось, оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.

Сервисы для дистанционной оплаты услуги:

• Личный кабинет на официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» (https://ecologynsk.ru);



• Мобильное приложение «Платосфера» от ОАО «Новосибирскэнергосбыт»;• Иные способы внесения платы: Федеральная Система «Город», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».