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Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способах

14:02 15.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.

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Вывоз мусора - больная тема Бердска
Сюжет: Мусорная реформа
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Как заплатить за вывоз мусора в Сибири и Бердске. Рассказываем о 3-х способахТариф на вывоз мусора в 2021 году в Сибири и Бердске назвала "Экология-Новосибирск" на человекаЕщё 193 новостей

Как заплатить за мусор не выходя из дома? Такой вопрос задала региональному оператору по сбору и утилизации ТКО "Экологии-Новосибирск" редакция "Курьер. Среда. Бердск" в начале 2021 года. Как выяснилось, оплату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.

Сервисы для дистанционной оплаты услуги:

• Личный кабинет на официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология – Новосибирск» (https://ecologynsk.ru);

• Мобильное приложение «Платосфера» от ОАО «Новосибирскэнергосбыт»;
• Иные способы внесения платы: Федеральная Система «Город», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России».

оплата за мусор три способа оплаты за мусор
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