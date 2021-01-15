Резко подросли продажи смартфонов в Новосибирской области. Какие гаджеты покупают чаще?

На четвертой строчке рейтинга самых продаваемых гаджетов в России - Huawei, доля которого в продажах увеличилась с 8 до 10% по сравнению с 2019 годом.

в Новосибирске продажи мобильных телефонов выросли на 6%

По данным Авито, по итогам 2020 года на платформе было продано свыше 2,3 млн мобильных телефонов - это на 16% больше, чем в 2019 году. Самые востребованные гаджеты - iPhone, Samsung и Xiaomi: на эти марки пришлось около 73% от всех продаж мобильных телефонов на Авито в России. В Новосибирске продажи мобильных телефонов выросли на 6% в сравнении с прошлым годом, а средняя цена снизилась на 1%.

Самые популярные бренды

Активнее всего на Авито в России покупают iPhone, на который приходится 45% от всех продаж мобильных телефонов, за год продажи смартфонов Apple выросли на 19%. В 2020 году iPhone на сайте продавали в среднем за 10 000 рублей, что на 11% дороже, чем в прошлом году. При этом после Москвы и Санкт-Петербурга больше всего устройств Apple за год купили в Екатеринбурге и Краснодаре.

На втором месте Samsung, который удерживает долю в 17% от всех продаж мобильных телефонов на Авито в России в 2020 году. Его средняя цена составила 6 000 рублей (+9% по сравнению с 2019 годом), а количество проданных телефонов на 11% выше прошлогоднего.

Третью строчку занимают гаджеты Xiaomi, средняя цена которых осталась на уровне 2019 года - 6 000 рублей. Доля продаж телефонов этого бренда увеличилась за год с 9 до 11%, а число купленных устройств выросло на 42%.

В Новосибирске самым продаваемым телефоном стал IPhone, на его долю пришлось 47% от всех продаж мобильных телефонов в регионе. Доля продаж Samsung, второй по популярности марки, в 2020 году составила 16%. Третьим в рейтинге часто покупаемых телефонов у новосибирцев оказался Xiaomi - на продажи бренда пришлось 11% от всех сделок.

Другие популярные марки в России

На четвертой строчке рейтинга самых продаваемых гаджетов в России - Huawei, доля которого в продажах увеличилась с 8 до 10% по сравнению с 2019 годом. Это единственный среди лидирующих брендов, смартфоны которого подешевели на 21%, до среднего показателя 5 500 рублей.

Около 2% продаж приходится на телефоны Nokia (средняя цена 1 250 рублей, что на 4% меньше, чем в 2019 году), 1% на Sony (в среднем 3 000 рублей, на 14% дешевле цены 2019 года) и еще 1% - на Meizu (стоимость устройств в среднем 3 300 рублей, снижение цен на 18% за год). Также в десятку самых продаваемых попали бренды ASUS, Lenovo и ZTE, однако доля каждого из них в продажах на Авито по итогам года составила менее 1%.

«Около 73% продаж на Авито в России пришлось на топ-3 марок гаджетов - iPhone, Samsung и Xiaomi. Несмотря на кризис, вызванный первой волной пандемии, во втором полугодии рынок оправился и показал заметный рост. В целом по итогам года мы видим умеренную положительную динамику, отчасти вызванную ростом проникновения в онлайн», – говорит Павел Комаров, руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в Авито.

Средние цены

Мобильные телефоны в 2020 году приобретали в среднем2 за 6 200 рублей, это на 3% больше, чем в 2019 году. За год больше всего подорожали смартфоны Acer (+25%), iPhone (+11%) и Samsung (+9%). Многие другие бренды, напротив, значительно подешевели, в частности, устройства Alcatel стали на 33% доступнее. В Новосибирске средняя цена мобильного телефона составила 6 900 рублей, что на 1% ниже средней стоимости 2019 года.

Самыми дорогими на Авито в России остаются телефоны Vertu, которые в 2020 году продавали в среднем за 15 000 рублей (хотя их цена и снизилась почти на 17% с 2019 года). Самыми доступными оказались телефоны Siemens и Skylink, приобрести которые можно в среднем всего за 500 рублей. Среди наиболее бюджетных марок также Explay (600 рублей) и собственный бренд оператора МТС (650 рублей). Все эти бренды находятся на нижних строчках рейтинга продаж с долей менее 1%.

Источник: Пресс-служба Авито