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Надел маски 30-ти пассажирам транспорта в Новосибирске минтранс

16:00 15.01.2021 Фото: nso.ru
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За прошедшую неделю по данным статистики Роспотребнадзора ситуация значительно улучшилась на наземном автомобильном и городском электрическом транспорте.

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Минтранс региона: жители стали лучше соблюдать масочный режим в общественном транспорте

Благодаря разъяснительным беседам регионального минтранса более 30 пассажиров общественного транспорта надели маски. Очередное контрольное мероприятие по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности состоялось 15 января на остановке общественного транспорта «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» в г. Новосибирске.

«Специалистами минтранса совместно с контролирующими органами ежедневно проводятся рейдовые мероприятия и итоги показывают значительное улучшение обстановки. За прошедшую неделю по данным статистики Роспотребнадзора ситуация значительно улучшилась на наземном автомобильном и городском электрическом транспорте. Также ситуация стабильна в метрополитене. Все рейдовые мероприятия носят публичный характер, потому что наша цель не наказать, а призвать людей к осознанности, – рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий. – Есть разовые нарушители масочного режима, на таких полицией составляется административный материал с последующим направлением в суд. Штраф предусмотрен от 1000 до 30000 рублей. Также есть те граждане, у которых маска не закрывает органы дыхания или вместо маски используется шарф – таким мы делаем замечания».

Как рассказал главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков, среди водителей и кондукторов наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом – 826 человек, среди населения в общественном транспорте заразились более 4000 человек. Однако, по его словам, в настоящее время идет общий спад заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей, что показывает статистика.

В ходе совместного контрольного мероприятия минтранса региона и Роспотребнадзора 15 января было проведено более 30 разъяснительных бесед, благодаря которым пассажиры надели маски. Результаты рейдов будут доведены до руководителей автотранспортных предприятий, недобросовестные экипажи автобусов – привлечены к дисциплинарной ответственности.
Совместные рейдовые мероприятия в общественном транспорте региона продолжатся.

Источник: nso.ru
масочный режим рейд тотальный контроль штраф
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