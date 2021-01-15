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Выделят более 20 млн рублей на развитие сельских территорий в Новосибирской области. Список

15:45 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Общая стоимость поддержанных комиссией 23 проектов оценивается в 32,2 млн рублей.

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23 проекта по благоустройству сельских территорий Новосибирской области получат финансирование в 2021 году

Комиссией регионального минсельхоза по рассмотрению и отбору общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новосибирской области для реализации в 2021 году отобраны 23 проекта из пяти сельских районов. Для исполнения проектов муниципалитетам предоставят субсидии из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на сумму более 20 млн рублей.
В Баганском районе произведут строительство спортивно-развлекательной площадки в селе Андреевка, реконструкцию хоккейной коробки, а также ремонт дорожек стадиона в селе Мироновка, обустройство зоны отдыха в селе Соловьевка. Также в районе предусмотрены работы по обустройству уличного освещения в селе Баган.

В Тогучинском районе построят спортивную площадку в селе Усть-Каменка, а в Куйбышевском – детскую игровую площадку в ауле Бергуль.

По направлению «организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок» комиссией одобрены проекты по устройству тротуаров и ограждения вблизи территории МБОУ Ивановская СОШ, устройству пешеходного перехода в селе Мироновка, созданию «Аллеи памяти» в честь участников Великой Отечественной войны в селе Ивановка (Баганский район), а также по благоустройству территории Мемориального комплекса в жилом районе «Светлый» поселка Октябрьский Мошковского района.

По направлению «сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников» одобрено два проекта из Баганского района. Предусмотрена реконструкция памятника и благоустройство прилегающей территории в селе Казанка и реализация проекта «Памятник ВОВ «Память – жива» в селе Андреевка.

Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов будет произведено в целом ряде населенных пунктов Кочковского района – в селах Кочки, Новоцелинное, Решеты, Новые Решеты, Черновка, Красная Сибирь, Быструха, Жуланка, деревне Букреево Плесо, поселках Троицкий, Республиканский, Ермаковский – всего 65 площадок.

Общая стоимость поддержанных комиссией 23 проектов оценивается в 32,2 млн рублей, более 20 млн рублей муниципалитетам будет предоставлено из федерального и областного бюджетов.

Источник: nso.ru

благоустройство проект
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От редакции

Этого хватит?

Аноним, 15 января 2021 15:51
НВР:
В 5 из 30 районов построят по объекту? Как сами думаете - хватит?

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