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Первая телемедицинская консультация «врач-врач» прошла в Новосибирской области

16:30 15.01.2021 Фото: nso.ru
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К стойке можно подключить практически любые технические устройства – от обычного телевизора до сложнейшей медицинской техники.

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Первая телемедицинская консультация «врач-врач» прошла в Новосибирской области

Новосибирские медики получили современное оборудование для телемедицинских консультаций – первая видеоконсультация с использованием новой мобильной стойки прошла 14 января. В ходе телемедицинской консультации врачи Карасукской ЦРБ обратились к коллегам из Новосибирской областной больницы.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, во время консультации требовалось экспертное мнение о тактике лечения тяжелого пациента с инсультом. В сеансе видеосвязи участвовали анестезиологи-реаниматологи и неврологи областной клиники.

Стоит отметить, что внедрение дистанционных консультаций с применением телемедицинских технологий является одной из задач национального проекта «Здравоохранение». Мобильная стойка для телемедицинских консультаций оснащена мощным компьютером, двумя мониторами, системой видеоконференцсвязи и программным обеспечением, позволяющим подключать к ней диагностическое и лечебное медицинское оборудование. Это универсальное рабочее место врача, которое можно развернуть практически в любом помещении.

Два монитора позволяют видеть не только участников видеоконференции, но и дают доступ к медицинской информационной системе – врач в режиме реального времени может смотреть историю болезни пациента, медицинскую документацию и данные ранее проведенных обследований.

К стойке можно подключить практически любые технические устройства – от обычного телевизора до сложнейшей медицинской техники. Аппарат УЗИ, эндоскопическое или реанимационное оборудование – все это объединяется в единую систему, которая позволяет онлайн проводить диагностику и лечение. Весь процесс медицинской консультации фиксируется в медицинской информационной системе.

Всего регион купил 35 таких стоек. Оборудование, значительно расширяющее возможности дистанционного медицинского консультирования, получили врачи областной больницы и районных больниц.

«Мы сейчас очень активно начинаем развивать телемедицинские консультации «врач-врач». Каждое медицинское учреждение в районах области получило специальное сертифицированное оборудование, которое сегодня позволит на современном уровне консультировать пациентов», – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Источник: nso.ru

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