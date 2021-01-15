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Сделал прививку от коронавируса Вячеслав Володин

15:34 15.01.2021 Фото: пресс-служба Госдумы РФ
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По его словам, вакцинацию он перенес легко.

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Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сделал прививку от коронавируса Вячеслав ВолодинОбъяснили феномен повторного заражения коронавирусом ученыеЕщё 1153 новостей

По его словам, вакцинацию он перенёс легко. Парламентарии обязаны общаться в ходе заседания и встречаться с избирателями, напомнил спикер палаты, поэтому по-другому он поступить не мог.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин привился от коронавирусной инфекции. Об этом сам парламентарий сообщил в четверг в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, вакцинацию он перенес легко.

«Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенёс легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали», — сказал Володин.

Парламентарии обязаны общаться в ходе заседания и встречаться с избирателями, напомнил спикер палаты, поэтому по-другому он поступить не мог.

«Конечно, делать прививку или не делать — это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы. Есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать», — отметил Володин.
Спикер Госдумы назвал неправильными призывы не делать прививку от COVID-19. «Здесь надо отвечать за себя, и хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал», — подчеркнул он.

Вячеслав Володин добавил, что наличие антител у депутатов и проведённая вакцинация позволит Госдуме возобновить и активизировать международные контакты.

вакцина коронавирус прививка Вячеслав Володин
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От редакции

Вакцина работает?

Аноним, 15 января 2021 16:06
Спирт? Спирт!!!Ага ыыы уф.(кавказская пленница)

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