Сделал прививку от коронавируса Вячеслав Володин

Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса

По его словам, вакцинацию он перенёс легко. Парламентарии обязаны общаться в ходе заседания и встречаться с избирателями, напомнил спикер палаты, поэтому по-другому он поступить не мог.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин привился от коронавирусной инфекции. Об этом сам парламентарий сообщил в четверг в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, вакцинацию он перенес легко.

«Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенёс легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали», — сказал Володин.

Парламентарии обязаны общаться в ходе заседания и встречаться с избирателями, напомнил спикер палаты, поэтому по-другому он поступить не мог.

«Конечно, делать прививку или не делать — это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы. Есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать», — отметил Володин.

Спикер Госдумы назвал неправильными призывы не делать прививку от COVID-19. «Здесь надо отвечать за себя, и хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал», — подчеркнул он.

Вячеслав Володин добавил, что наличие антител у депутатов и проведённая вакцинация позволит Госдуме возобновить и активизировать международные контакты.