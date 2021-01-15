Коронавирус гуляет по России: Сколько зараженных нашли за сутки на 15 января

За весь период по России умерло 64 495 человека.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 15 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3258 (13,2%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,1%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%

3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 520531 случаев (+0,7%)коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 636 человек:

Москва — 6602

Санкт-Петербург — 3915

Московская область — 1307

Хабаровский край — 503

Ивановская область — 489

Воронежская область — 477

Нижегородская область — 452

Свердловская область — 395

Челябинская область — 390

Архангельская область — 381

Смоленская область — 358

Красноярский край — 336

Иркутская область — 319

Ростовская область — 304

Республика Хакасия — 304

Вологодская область — 302

Пермский край — 299

Брянская область — 291

Самарская область — 280

Республика Коми — 271

Ульяновская область — 269

Приморский край — 264

Волгоградская область — 261

Республика Карелия — 258

Томская область — 257

Новгородская область — 252

Мурманская область — 247

Ставропольский край — 244

Омская область — 244

Ямало-Ненецкий автономный округ — 237

Белгородская область — 235

Ленинградская область — 234

Кировская область — 230

Новосибирская область — 226

Липецкая область — 221

Забайкальский край — 221

Саратовская область — 220

Ханты-Мансийский автономный округ — 217

Тамбовская область — 213

Калининградская область — 202

Республика Крым — 201

Тульская область — 197

Удмуртская Республика — 190

Краснодарский край — 183

Орловская область — 181

Тверская область — 178

Курская область — 176

Чеченская Республика — 175

Ярославская область — 163

Республика Дагестан — 163

Республика Бурятия — 163

Пензенская область — 161

Тюменская область — 161

Оренбургская область — 158

Владимирская область — 155

Калужская область — 155

Кабардино-Балкарская Республика — 130

Кемеровская область — 127

Рязанская область — 126

Костромская область — 119

Амурская область — 113

Алтайский край — 105

Курганская область — 103

Республика Саха (Якутия) — 94

Севастополь — 90

Республика Адыгея — 87

Астраханская область — 83

Псковская область — 81

Республика Северная Осетия - Алания — 78

Республика Башкортостан — 77

Республика Мордовия — 75

Карачаево-Черкесская Республика — 73

Республика Чувашия — 73

Республика Калмыкия — 69

Камчатский край — 68

Сахалинская область — 67

Республика Ингушетия — 64

Республика Алтай — 63

Еврейская автономная область — 46

Республика Марий Эл — 41

Республика Татарстан — 37

Магаданская область — 30

Республика Тыва — 24

Чукотский автономный округ — 4

Ненецкий автономный округ — 2

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 909 680.

За последние сутки подтверждено 555 смертей:

Москва — 81

Санкт-Петербург — 72

Московская область — 29

Краснодарский край — 18

Свердловская область — 18

Ростовская область — 17

Красноярский край — 15

Воронежская область — 13

Республика Чувашия — 13

Нижегородская область — 12

Ульяновская область — 12

Алтайский край — 12

Иркутская область — 11

Ивановская область — 9

Вологодская область — 9

Пермский край — 9

Самарская область — 9

Челябинская область — 9

Мурманская область — 8

Новосибирская область — 8

Омская область — 8

Республика Крым — 7

Ставропольский край — 7

Тульская область — 6

Ярославская область — 6

Калининградская область — 6

Севастополь — 6

Саратовская область — 6

Республика Тыва — 6

Костромская область — 5

Липецкая область — 5

Рязанская область — 5

Смоленская область — 5

Республика Коми — 5

Удмуртская Республика — 5

Приморский край — 5

Еврейская автономная область — 5

Владимирская область — 4

Калужская область — 4

Астраханская область — 4

Волгоградская область — 4

Республика Дагестан — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Республика Саха (Якутия) — 4

Тамбовская область — 3

Республика Татарстан — 3

Оренбургская область — 3

Тюменская область — 3

Хабаровский край — 3

Белгородская область — 2

Курская область — 2

Орловская область — 2

Псковская область — 2

Республика Ингушетия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Мордовия — 2

Пензенская область — 2

Республика Алтай — 2

Республика Хакасия — 2

Республика Бурятия — 2

Республика Карелия — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Кемеровская область — 1

Забайкальский край — 1

За весь период по России умерло 64 495 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 531 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 тыс. 417 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф