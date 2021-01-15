555 пациентов умерли от коронавируса за сутки на 15 января в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3258 (13,2%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,1%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%
3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область 0,4%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 520531 случаев (+0,7%)коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 636 человек:
Москва — 6602
Санкт-Петербург — 3915
Московская область — 1307
Хабаровский край — 503
Ивановская область — 489
Воронежская область — 477
Нижегородская область — 452
Свердловская область — 395
Челябинская область — 390
Архангельская область — 381
Смоленская область — 358
Красноярский край — 336
Иркутская область — 319
Ростовская область — 304
Республика Хакасия — 304
Вологодская область — 302
Пермский край — 299
Брянская область — 291
Самарская область — 280
Республика Коми — 271
Ульяновская область — 269
Приморский край — 264
Волгоградская область — 261
Республика Карелия — 258
Томская область — 257
Новгородская область — 252
Мурманская область — 247
Ставропольский край — 244
Омская область — 244
Ямало-Ненецкий автономный округ — 237
Белгородская область — 235
Ленинградская область — 234
Кировская область — 230
Новосибирская область — 226
Липецкая область — 221
Забайкальский край — 221
Саратовская область — 220
Ханты-Мансийский автономный округ — 217
Тамбовская область — 213
Калининградская область — 202
Республика Крым — 201
Тульская область — 197
Удмуртская Республика — 190
Краснодарский край — 183
Орловская область — 181
Тверская область — 178
Курская область — 176
Чеченская Республика — 175
Ярославская область — 163
Республика Дагестан — 163
Республика Бурятия — 163
Пензенская область — 161
Тюменская область — 161
Оренбургская область — 158
Владимирская область — 155
Калужская область — 155
Кабардино-Балкарская Республика — 130
Кемеровская область — 127
Рязанская область — 126
Костромская область — 119
Амурская область — 113
Алтайский край — 105
Курганская область — 103
Республика Саха (Якутия) — 94
Севастополь — 90
Республика Адыгея — 87
Астраханская область — 83
Псковская область — 81
Республика Северная Осетия - Алания — 78
Республика Башкортостан — 77
Республика Мордовия — 75
Карачаево-Черкесская Республика — 73
Республика Чувашия — 73
Республика Калмыкия — 69
Камчатский край — 68
Сахалинская область — 67
Республика Ингушетия — 64
Республика Алтай — 63
Еврейская автономная область — 46
Республика Марий Эл — 41
Республика Татарстан — 37
Магаданская область — 30
Республика Тыва — 24
Чукотский автономный округ — 4
Ненецкий автономный округ — 2
За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 909 680.
За последние сутки подтверждено 555 смертей:
Москва — 81
Санкт-Петербург — 72
Московская область — 29
Краснодарский край — 18
Свердловская область — 18
Ростовская область — 17
Красноярский край — 15
Воронежская область — 13
Республика Чувашия — 13
Нижегородская область — 12
Ульяновская область — 12
Алтайский край — 12
Иркутская область — 11
Ивановская область — 9
Вологодская область — 9
Пермский край — 9
Самарская область — 9
Челябинская область — 9
Мурманская область — 8
Новосибирская область — 8
Омская область — 8
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Тульская область — 6
Ярославская область — 6
Калининградская область — 6
Севастополь — 6
Саратовская область — 6
Республика Тыва — 6
Костромская область — 5
Липецкая область — 5
Рязанская область — 5
Смоленская область — 5
Республика Коми — 5
Удмуртская Республика — 5
Приморский край — 5
Еврейская автономная область — 5
Владимирская область — 4
Калужская область — 4
Астраханская область — 4
Волгоградская область — 4
Республика Дагестан — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Республика Саха (Якутия) — 4
Тамбовская область — 3
Республика Татарстан — 3
Оренбургская область — 3
Тюменская область — 3
Хабаровский край — 3
Белгородская область — 2
Курская область — 2
Орловская область — 2
Псковская область — 2
Республика Ингушетия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Пензенская область — 2
Республика Алтай — 2
Республика Хакасия — 2
Республика Бурятия — 2
Республика Карелия — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Кемеровская область — 1
Забайкальский край — 1
За весь период по России умерло 64 495 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 531 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 тыс. 417 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф