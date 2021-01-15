Как начнут контролировать частные дома престарелых в России

В России хотят ввести контроль за частными домами престарелых

Если владельцев таких пансионов обяжут регистрироваться в специальном реестре, то безопасность постояльцев повысится.

В 2020 и в начале 2021 года пожары в интернатах для пожилых людей унесли жизни более 30 человек, многие пострадали. Эти учреждения часто работают нелегально, и никто не следит, в каких условиях живут старики. Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отправил запрос в Генпрокуратуру, чтобы выяснить, какие законодательные пробелы существуют в этой области. Вопрос регулирования частных домов-интернатов прорабатывается и в Совете Федерации. Например, есть идея об обязательной регистрации таких учреждений в специальном реестре.

Опасны для жизни



Пожар в нелегальном доме престарелых в тюменском поселке Боровский произошел 9 января. Погибло семь постояльцев. Причиной ЧП стало нарушение правил использования печки в бане. Хозяйку пансионата арестовали. В регионе организована прокурорская проверка исполнения законодательства владельцами частных интернатов для пожилых людей. «По итогам будет дана оценка действиям лиц, виновных в сложившейся ситуации, а также необходимости совершенствования федерального законодательства в указанной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры 14 января. Такие же возгорания, вызванные несоблюдением требований безопасности, зафиксированы в прошлом году в Москве, Московской области, Башкирии.

По мнению зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, подобные случаи связаны с недостаточным контролем. «Сегодня частные дома-интернаты существуют, как правило, неофициально. За их деятельностью никто не следит. Непонятно, в каких условиях там живут люди, — сказала сенатор «Парламентской газете». — В Совете Федерации рассматривается вопрос о внесении изменений в действующее законодательство в части регулирования деятельности по оказанию стационарных услуг для пожилых людей».

Дома престарелых могут быть как государственными, так и частными. Первые включены в реестр поставщиков социальных услуг и работают официально, а вторые, по сути, вне контроля. Хозяева частного интерната могут добровольно зарегистрироваться в реестре, а могут просто заселить постояльцев в дом, сдавая комнаты в аренду. За пребывание в государственном пансионе берут 75 процентов пенсии постояльца. Стоимость пребывания в официально зарегистрированном частном интернате для пожилых начинается от 20 тысяч рублей в месяц. В сгоревшем доме престарелых в Тюменской области брали 30 тысяч, размещая людей в трехместных комнатах, и 33 тысячи — в одноместных. При этом с постояльцами и их родственниками не заключали никаких договоров и не выдавали чеков об оплате услуг.

Как пояснила Елена Бибикова, чаще всего владельцы таких «серых» интернатов оформляются как ИП, а во многих случаях вообще не имеют статуса. Но если обязать их зарегистрироваться в реестре поставщиков соцуслуг, государство получит чёткую информацию по каждому частному пансиону. Заставить владельцев выйти из тени помогут штрафы и другие санкции, считает сенатор.

Генпрокуратуру попросили разобраться

В Госдуме тоже занимаются этой темой. Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв 13 января отправил в Генпрокуратуру запрос, чтобы выяснить, проводятся ли проверки интернатов, какие выявлены нарушения, и что предлагает надзорное ведомство для совершенствования законодательства в этой области.

«Безусловно, частные дома престарелых должны существовать наравне с государственными, — считает Пискарёв. — Однако в них тоже должны неукоснительно соблюдаться все требования безопасности, в том числе противопожарной. К сожалению, известны случаи, когда такие частные пансионаты создаются в неприспособленных для этого помещениях, там работают люди без должной квалификации, и старики просто находятся в опасности». Депутат подчеркнул, что необходимо устранить пробелы в законодательстве, чтобы защитить пожилых людей.

Прокурорские проверки частных учреждений социального обслуживания уже проводятся, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. «Предварительные результаты свидетельствуют о распространенности случаев оказания такими учреждениями услуг без соблюдения требований безопасности», — говорится в сообщении. Только в Башкортостане, где 15 декабря 2020 года из-за пожара погибли 11 постояльцев интерната, сформирован перечень из 60 частных объектов, оказывающих социальные услуги и не состоящих в соответствующем реестре. Это препятствует проведению проверок в таких интернатах, в том числе со стороны пожарного надзора.

Как пристроить родственника

В государственный дом престарелых могут устроиться мужчины старше 60 лет и женщины после 55 лет, а также инвалиды I и II групп. В такие учреждения не принимают людей с туберкулезом, эпилепсией, расстройствами психики и другими болезнями, нуждающимися в специальном лечении. Для оформления нужно пройти медобследование, подготовить справку о недееспособности и документ об обстоятельствах, в связи с которыми родственники не могут ухаживать за пожилым человеком. Затем нужно написать заявление и подать в районное управление социальной защиты населения по месту жительства.

Попасть в частный интернат гораздо проще. Документов для оформления понадобится меньше, а ограничений для приёма всего несколько: инфекционные заболевания, нестабильное психическое состояние и алкогольная зависимость.

Источник: pnp.ru