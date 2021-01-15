Покупка аккаунтов в социальных сетях в маркетпейсе AccFarm: особенности и преимущества

Социальные сети уже давно стали местом для продвижения услуг и товаров.

Социальные сети уже давно стали местом для продвижения услуг и товаров. Именно по этой причине, часто эти платформы используются различными предпринимателями в качестве инструмента для рекламы. Для этих целей часто покупают аккаунты в разных социальных сетях. Сделать это можно на сайте: https://accfarm.com/social-media-accounts-for-sale/buy-linkedin-accounts.

Зачем покупать аккаунты в социальных сетях

Несмотря на значительную внешнюю разницу между социальными сетями, все они работают по одному принципу. Основной трафик в них составляют подписчики, а именно аккаунты людей. По этой причине, покупка аккаунта эффективна для следующих целей:

Внутренний и внешний трафик. Купленные аккаунты можно использовать для продвижения различных публикаций, создавая дополнительную активность на них и продвигая их в рекомендованный контент. Таким образом, можно значительно нарастить ссылочную массу и увеличить приток реальных посетителей. Спам и продвижение. Сюда можно отнести комментирование публикаций, их репосты и пр. Все это создает большую активность, тем самым привлекая внимание реальных людей.

Где приобрести аккаунты

Сейчас в интернете можно найти множество сервисов, которые предлагают купить аккаунты в различных социальных сетях. Accfarm – ведущий маркетлейс, занимающийся продажами аккаунтов в популярных социальных сетях.

Social media accounts for sale в каталоге можно найти только верифицированные аккаунты. Можно заказать как один аккаунт, так и оформить полноценный оптовый заказ.

К основным преимуществам сотрудничества с этим маркетплейсом относят: