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Покупка аккаунтов в социальных сетях в маркетпейсе AccFarm: особенности и преимущества

15:28 15.01.2021
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Социальные сети уже давно стали местом для продвижения услуг и товаров.

Социальные сети уже давно стали местом для продвижения услуг и товаров. Именно по этой причине, часто эти платформы используются различными предпринимателями в качестве инструмента для рекламы. Для этих целей часто покупают аккаунты в разных социальных сетях. Сделать это можно на сайте: https://accfarm.com/social-media-accounts-for-sale/buy-linkedin-accounts.

Зачем покупать аккаунты в социальных сетях

Несмотря на значительную внешнюю разницу между социальными сетями, все они работают по одному принципу. Основной трафик в них составляют подписчики, а именно аккаунты людей. По этой причине, покупка аккаунта эффективна для следующих целей:

  1. Внутренний и внешний трафик. Купленные аккаунты можно использовать для продвижения различных публикаций, создавая дополнительную активность на них и продвигая их в рекомендованный контент. Таким образом, можно значительно нарастить ссылочную массу и увеличить приток реальных посетителей.
  2. Спам и продвижение. Сюда можно отнести комментирование публикаций, их репосты и пр. Все это создает большую активность, тем самым привлекая внимание реальных людей.

Где приобрести аккаунты

Сейчас в интернете можно найти множество сервисов, которые предлагают купить аккаунты в различных социальных сетях. Accfarm – ведущий маркетлейс, занимающийся продажами аккаунтов в популярных социальных сетях.

Social media accounts for sale в каталоге можно найти только верифицированные аккаунты. Можно заказать как один аккаунт, так и оформить полноценный оптовый заказ.

К основным преимуществам сотрудничества с этим маркетплейсом относят:

  1. Мгновенная доставка. После покупки аккаунтов, их мгновенно доставляют к заказчику. В отличие от других серверов, Accfarm отличается быстрой скоростью в работе.
  2. Безопасность. Все транзакции, проведенные на сайте, полностью безопасны и данные для оплаты не передаются третьим лицам.
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