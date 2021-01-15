Как вернуть девушку после расставания: советы психолога

Даже самые страстные чувства со временем могут угаснуть, а вместо них появляется обычная рутина.

Даже самые страстные чувства со временем могут угаснуть, а вместо них появляется обычная рутина. К сожалению, часто этот период характеризуется расставаниями. При этом такая ситуация может возникнуть даже в семьях, которые имеют многолетние отношения. Однако, многие не хотят мириться с этой действительностью, поэтому часто пытаются найти вариант как вернуть жену или мужа. Для того чтобы восстановить разрушенные отношения, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.

Советы по возвращению жены от психолога

В большинстве отношений, женщины часто пытаются найти вариант, как наладить отношения с мужем. Однако бывает и совершенно противоположная ситуация, где вернуть все былое пытается сам мужчина.

Прежде чем переходить к решительным действиям, необходимо пройти три основных шага к полному пониманию ситуации. В первую очередь, нужно понимать, что до развода все еще можно изменить, ведь после него очень редко получается договориться друг с другом. Вначале лучше обдумать всю ситуацию внутри себя, услышать свой внутренних голос и вспомнить все хорошее.

Вторым шагом нужно понять, что прошлое уже не вернуть, а значит того что было раньше точно не будет. Не нужно сразу сильно расстраиваться, ведь это отличная возможность построить все заново и создать что-то совершенно новое.

Именно на последнем шаге нужно полностью убрать на второй план все воспоминания о негативном прошлом, а вместо этого настроиться на положительное будущее. Для того чтобы вернуть любимую придется потратить время, но оно того будет стоить.

Начинать активные действия лучше спустя пару месяцев, когда старые обиды немного утихнут. Именно это время девушке нужно для того чтобы обдумать все, и успокоиться.

Кроме того, мужчины, в порыве вернуть свою любимую женщину, часто совершают серьезные ошибки. К ним относят: