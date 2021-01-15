Закажут народную экспертизу по свалке около кладбища Бердска за 100 тыс. рублей активисты у компании ЭМАССерт

Техника и сторожка у дороги на полигон ТКО

Проведут общественную экологическую экспертизу о мусорном полигоне ТКО в Бердске. За проведение взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация».

Как сообщила общественница Светлана Рябоконь, экспертиза инициирована группой активистов. Экспертиза платная поэтому в скором времени начнется сбор средств.

- Финансирование будет народное. Если найдется спонсор, который сразу оплатит - это будет очень даже хорошо. Мы огласили, что сумма утвержденная "ЭМАССерт" составляет от 90 до 100 тысяч. Если спонсор не найдется, мы будем устраивать устраивать сбор средств среди жителей нашего города. Думаю в социальных сетях будем распространять информацию. Завтра будет заседании нашей рабочей группы, на котором и будем решать кто этим вопросом будет заниматься. Как вы сами понимаете дело довольно щепетильное. Нам бы хотелось чтобы это было максимально открыто, максимально прозрачно и соответственно максимально честно. У разных членов группы есть разные видения. Вместе мы собираемся и определяем каким образом будем это осуществлять, потому что информация прошла недавно. 12 января подтвердила Искитимская администрация, что они зарегистрировали данное письмо и приняли это к сведению,- рассказала Светлана Рябоконь.

Проведение экспертизы планируется провести в течение одного месяца после регистрации настоящего заявления и получения проектной документации в полном объёме.

Уведомление зарегистрировано по вх.номеру 01-35-8184 от 28.12.2020 и направлено начальнику отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации – Наталье Кунгурцевой.

Также Рябоконь отметила, что экспертиза по поводу полигона ТКО необходима. Результаты экспертизы могут отличаться от результатов государственной экспертизы.

- Экспертиза будет. Мы говорили об этом давно. Меня убеждали в обратном, что госэкспертиза - это хорошо и здорово, что общественную экспертизу проводить нельзя, но мы вплотную работаем с нашими товарищами из европейской части России и понимаем, что общественная экологическая экспертиза необходима. Данная экспертиза не всегда соответствует государственной экспертизе и может от нее отличаться. Государственная экспертиза может ошибаться,- отметила Светлана Рябоконь сегодня, 15 января.

Напомним, что дело о мусорной свалке дошло до суда. Дело передано в суд из-за публичных слушаний с нарушениями по стройке мусорного полигона около кладбища Бердска прокурором Искитимского района. Заседание состоится 10 февраля 2021 года.



