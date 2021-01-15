По заданию Минобороны кто и почему проверяет автошколу ДОСААФ Бердска

В самой автошколе называют проверки, в том числе расходования федеральных денег, постоянными. Но не отрицают, что на этот раз поступило письмо с жалобой.

Автошкола ДОСААФ Бердска готовит водителей всех категорий

В бердской автошколе ДОСААФ во вторник, 12 января, прошла проверка. Этот факт подтвердили в самой автошколе. В частности главный бухгалтер Наталья Лащенова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что проверял бердское подразделение ДОСААФ военкомат Новосибирской области.

- Проверку во вторник проводил областной военкомат от Министерства обороны. Военная прокуратура нас проверяет каждый год с 2011 года — и планово, и по жалобам, и федеральные деньги (расходование — прим. ред.) проверяет, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», отметив, что «никакой сенсации в этом нет».

Между тем, Наталья Александровна не отрицает, что на этот раз кто-то пожаловался, поэтому начали проверять.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проверяющие запросили бухгалтерские документы с 2017 года, чтобы установить, как расходовали средства, в том числе, которые выделяло Минобороны на подготовку курсантов-водителей. В автошколе заявляют о плановой проверке и отсутствии претензий у надзорного органа - курсантов обучают в обычном режиме.

Предположительно, одним из поводов интереса к автошколе ДОСААФ стала зарплата — якобы из-за низких заработков инструкторы-водители уходили и оказывалось, что готовить курсантов некому. Хотя учебный процесс не останавливался. Есть и другие вопросы. Это, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник, изложили в письме, поступившем в региональное ведомство.

Работает в привычном режиме бердская автошкола и сейчас, идет нормальный учебный процесс, завила секретарь начальника, отметив, что руководитель Сергей Черепанов находится на больничном.

Поскольку оперативно получить информацию о проверке от областного военкомата, Минобороны и военной прокуратуры не удалось, редакция подготовила запросы в эти ведомства.

Автошкола ДОСААФ Бердска готовит водителей всех категорий, а для Вооруженных Сил РФ – водителей категории «С». За время существования автошколы подготовлено более 90 тысяч специалистов для Министерства обороны, около 40 тысяч человек - для народного хозяйства.

Учредителем бердской автошколы является ДОСААФ России. Она обучает водителей на категории А, В, С, ведет переобучение на категории D, Е, С, а также готовит судоводителей маломерных судов и водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. Об этом говориться на сайте автошколы. Там есть информация, что по каждой из категорий существует квота — 111 человек в год.

Но кроме того, бердская автошкола ДОСААФ оказывает платные услуги по обучению водителей. На сайте выложена бухгалтерская отчетность, но только за 2012-2014 годы. При этом автошкола Бердска является одной из лучших в регионе, что подтверждено ведомственными грамотами, и носит звание образцовой.

______________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.