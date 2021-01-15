Особенности медицины в Израиле

В Израиле можно получить медицинское обслуживание для нерезидентов либо через частное медицинское страхование, предлагаемое одной из крупных страховых компаний в стране, либо у работодателя, если вы работаете.

В Израиле можно получить медицинское обслуживание для нерезидентов либо через частное медицинское страхование, предлагаемое одной из крупных страховых компаний в стране, либо у работодателя, если вы работаете. Независимо от того, есть у вас действующая виза или нет, работодатель по закону обязан предоставлять работникам медицинскую страховку в рамках их пакета льгот. В противном случае компании могут нести ответственность за любые расходы, понесенные пациентом. Также в клинике «Ассута» https://assuta-clinic.org.il/ в частном порядке можно получить любой вид медицинской помощи.

Система здравоохранения и страхование здоровья в Израиле предлагают услуги высочайшего качества. В Израиле разница между государственной системой здравоохранения и частным медицинским страхованием заключается не в качестве медицинского обслуживания, которое вы получите. Самая большая разница в том, что получите доступ к большему количеству удобств с частной страховкой. Например, ваше пребывание в больнице может включать, помимо прочего, доступ к Интернету и телевидению, а также более качественное питание. Здравоохранение в Израиле универсальное.

Как работает здравоохранение в Израиле

Система здравоохранения в Израиле универсальна, но государственная система охватывает не все сферы. Поэтому нужно брать «дополнительную страховку» в одной из четырех компаний в стране или выбрать частную страховку, купленную в страховой компании. Это касается таких вещей, как стоматологические и офтальмологические сферы, которые не входят в государственную страховку.

Каждая из четырех официальных медицинских организаций предлагает единый перечень медицинских услуг. Они включают такие моменты:

медицинская диагностика и лечение (в том числе при злоупотреблении наркотиками и алкоголем);

семейная и профилактическая медицина;

госпитализация (общая, родильная, психиатрическая и хроническая);

хирургия (в том числе плановая);

трансплантаты;

медицинское обследование;

первая помощь и транспортировка в медицинские учреждения;

акушерство и лечение бесплодия;

лекарства (в том числе для лечения тяжелых заболеваний), одобренные Национальной системой здравоохранения (обновляется ежегодно);

лечение хронических заболеваний и парамедицинские услуги;

физиотерапия и трудотерапия;

психическое здоровье;

ЭКО для первых двух детей до 45 лет и аборты.

Как работает здравоохранение в Израиле

Независимо от того, к какой из четырех организаций человек решит присоединиться, он имеет право выбирать своего врача и специалистов. Каждая из организаций имеет собственные медицинские учреждения. Членам разрешено переключаться между организациями, но только один раз в год и в определенные даты.

Если вы иностранец, который переехал в Израиль в соответствии с Законом о возвращении и не работаете, вы имеете право на годовое медицинское страхование (за некоторыми исключениями). В других случаях, если вы новый иммигрант и нуждаетесь в медицинских услугах, но еще не зарегистрировались в одной из организаций, то можете подать заявление на получение страхового покрытия у государственного омбудсмена Министерства здравоохранения.

Затраты на здравоохранение в Израиле

Система здравоохранения Израиля финансируется за счет налогов и государственного финансирования. Наемные работники и самозанятые лица вносят 3,1% своего дохода на финансирование системы здравоохранения. Работодатели автоматически вычитают из заработной платы своих сотрудников, в то время как самозанятые должны делать выплаты. Взносы пенсионеров вычитаются из их пенсии, и каждый, кто получает пособие по безработице, также платит взносы. Правительство, с другой стороны, тратит 60% на свою систему здравоохранения.

Плюсы медицины Израиля

Израиль предлагает универсальную, эффективную и качественную систему здравоохранения. В стране есть современные и технологически продвинутые медицинские учреждения. Хороший уровень медицины подтверждается высокой продолжительностью жизни и низким уровнем детской смертности. В Израиле работают лучшие врачи и медицинский персонал, в том числе в киниках «Ассута», куда можно приехать лечиться в частном порядке иностранным гражданам.