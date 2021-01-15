Пенсии с 16 января - график изменился для пенсионеров, получают через банки

Средства из Отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской области в кредитные организации для последующего зачисления на счета граждан будут перечислены не ранее 18-го января (понедельник).

О сроках доставки пенсий через кредитные учреждения

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области информирует получателей пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда России, через кредитные учреждения, что начало выплатного периода в январе 2021 года приходится на субботу, 16-е число. В связи с чем, в соответствии с договорами о взаимодействии, действующими между ПФР и банками, средства из Отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской области в кредитные организации для последующего зачисления на счета граждан будут перечислены не ранее 18-го января (понедельник).

Для получателей в другие числа (кроме 16 января), а так же через отделения почтовой связи изменений нет.

Источник: pfr.gov.ru