15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Пенсии с 16 января - график изменился для пенсионеров, получают через банки

16:15 15.01.2021 Фото: pixabay.com
1

Средства из Отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской области в кредитные организации для последующего зачисления на счета граждан будут перечислены не ранее 18-го января (понедельник).

% name% title
О сроках доставки пенсий через кредитные учреждения

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области информирует получателей пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда России, через кредитные учреждения, что начало выплатного периода в январе 2021 года приходится на субботу, 16-е число. В связи с чем, в соответствии с договорами о взаимодействии, действующими между ПФР и банками, средства из Отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской области в кредитные организации для последующего зачисления на счета граждан будут перечислены не ранее 18-го января (понедельник).

Для получателей в другие числа (кроме 16 января), а так же через отделения почтовой связи изменений нет.

Источник: pfr.gov.ru

кредит пенсия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удобно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая телемедицинская консультация «врач-врач» прошла в Новосибирской области
16:30 15-01-2021
Первая телемедицинская консультация «врач-врач» прошла в Новосибирской области
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 6
16:21 15-01-2021
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Контроль за наличкой ужесточен с 10 января 2021: что изменилось?
16:20 15-01-2021
Контроль за наличкой ужесточен с 10 января 2021: что изменилось?
Пенсии с 16 января - график изменился для пенсионеров, получают через банки
16:15 15-01-2021
Пенсии с 16 января - график изменился для пенсионеров, получают через банки
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:12 15-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскПо заданию Минобороны кто и почему проверяет автошколу ДОСААФ Бердска
16:09 15-01-2021
По заданию Минобороны кто и почему проверяет автошколу ДОСААФ Бердска
БердскКто возит на свалку мусор в Сибири и Бердске, назвала перевозчиков по районам "Экология-Новосибирск"
16:03 15-01-2021
Кто возит на свалку мусор в Сибири и Бердске, назвала перевозчиков по районам
БердскОтключили горячую воду в 7 домах Бердска. Когда включат, узнайте
16:01 15-01-2021
Отключили горячую воду в 7 домах Бердска. Когда включат, узнайте
Надел маски 30-ти пассажирам транспорта в Новосибирске минтранс
16:00 15-01-2021
Надел маски 30-ти пассажирам транспорта в Новосибирске минтранс
Детские выплаты в 2021 году: когда они придут?
15:50 15-01-2021
Детские выплаты в 2021 году: когда они придут?