"Показывают на нас пальцем и хихикают": Неприличное слово нацарапали на двери общей квартиры студентов соседи-гомофобы в Бердске

Как проафишировать свою сексуальную ориентацию

В соцсетях Бердска обсуждают интересную проблему соседских сплетен. Два парня снимают квартиру. Студенты, учатся вместе, на занятия, в магазин ходят вдвоём. Квартира - студия, денег у студентов немного. Живут дружно. Девочек не водят, Пушкина читать приличная девочка к двум парням не пойдёт, а на выпить-погулять денег у бедных студентов нет.

- Буквально сразу мы стали замечать, что соседи по подъезду как-то неуважительно к нам относятся: не здороваются, показывают на нас пальцем и хихикают. Мы находились в недоумении от такого отношения к нам, а вчера на нашей двери кто-то нацарапал слово, имеющее значение "гомосексуалисты". Короче, как исправить ситуацию и проафишировать свою гетеросексуальность? - спрашивают у бердчан парни.

Жители Бердска очень серьёзно отнеслись к вроде бы несерьёзному вопросу. Вот несколько шутливых советов от интернет-читателей.

Оксана Лапина пишет:

- Пририсуйте к слову приставку не. Готово.

Алиса Вольф советует:

- Подпишите слово однозначно.

Но кроме шуток, есть и серьёзные рассуждения. Юлия Саранина посоветовала ребятам:

- Начнёте доказывать, то это воспримут как оправдание. Будет выглядеть смешно и нелепо. Вы сами за себя знаете, друзья и родные тоже знают вас. О чем переживать? Имейте гордость и грязь к вам не пристанет. Пусть собирают сплетни и шепчутся. Это от их невежества и узкости мышления. Убогие людишки, пожалеть таких. А уж если кто осмелится в лицо сказать, то придётся дать тому в морду, да так, чтобы разговаривать месяц не мог и питался через трубочку. Как только вы научитесь не обращать внимания на бессмысленный фон вокруг вас, сразу жить будет легче.

Поддержала Юлию и Кристина Высоцкая:

- Сколько людей, столько и мнений, начнете доказывать каждому свою правду, на это уйдет вся жизнь.

В лучших традициях споров в России обсуждение испорченной нецензурным словом двери и нанесённой студентам обиды скатилось к философским рассуждениям о месте нашей страны в цивилизованном мире.

Александр Кротов пишет:

- Мы живем в толерантном мире. Не нужно никому ничего доказывать.

Анастасия Иванова вступает в диалог:

- Александр, да, но в толерантном мире есть гомофобная страна РФ.

В диалог включается человек с ником Как-То Так:

- Анастасия, в такой развитой Саудовской Аравии, в ОАЭ и других, тоже не признают гомосексуалистов. С чего бы это? Если кучка гомосеков в Европе и США смогла продавить этот закон, то зачем равняться на других?

Рафа Маганов спрашивает Как-То Так:

- Ну может, потому что там мусульмане, нет?

- Рафа, мусульмане и в Европе были и в Америке, да они везде есть.

Анастасия Иванова завершила спор:

- Это вообще другой мир. По мне, так вообще варварский по отношению к женщинам.

Arina Muzalyowa подвела итог:

- Не понимаю, почему людям не наплевать на других и их тупое мнение. Это, конечно, не всего касается, но лучше бы за собой следили. Менталитет у нас такой. Чтобы своих проблем не решать, искать их извне, и говорить, что «там» хуже и все не так. А у «нас» вроде как тоже не очень, но «там» то вообще ужас-ужас.

Самый весёлый и добрый совет студентам, пострадавшим от сплетников-вандалов, дал в своём комментарии Как-То Так:

- Водите к себе девочек, гуляйте так, чтобы весь подъезд ночью не спал. Короче, чтобы соседи сказали, лучше бы тихие гомосексуалисты жили.