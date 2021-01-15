Малыш за рулем внедорожника проехался по центральной улице. Есть видео

В это время водитель держит ребенка и просит его не грызть руль.

Малыш за рулем внедорожника проехал по центру Чебоксар

Видео появилось в Интернете

В Чувашии родители посадили ребенка за руль и выехали на дорогу. Их привлекли к ответственности. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Чувашской Республике.

В Чебоксарах родители посадили ребенка за руль и выехали на дорогу. Машина двигалась по Московскому проспекту в сторону Северо-Западного района. Видео происходящего появилось в интернете.

На записи видно, как ребенок сидит на коленях отца и "рулит" автомобилем. В это время водитель держит ребенка и просит его не грызть руль. В УГИБДД МВД по Чувашии сообщили, что водителя привлекли к ответственности.

"Водитель, перевозивший малолетнего ребенка на переднем водительском сиденье, привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ - "Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД", - пояснили в ведомстве.

Нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

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