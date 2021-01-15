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Назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске СК

17:30 15.01.2021 Фото: Айнур Казымов/commons.wikimedia.org
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Об аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске стало известно 13 ноября.

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Ан-124

Командир и второй пилот транспортного самолета Ан-124 «Руслан» 13 ноября совершили аварийную посадку в ручном режиме на фоне отказа средств связи и всех электронных систем. Подробности инцидента раскрыл в беседе с РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Роман Глуховеров.

По данным следствия, после взлета у лайнера отказал второй из четырех двигателей. При этом обломки двигателя серьезно повредили фюзеляж воздушного судна. «После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования», — уточнил собеседник агентства.

На фоне происходящего командир «Руслана» решил вернуться на аэродром вылета. Из-за ситуации с электронными системами при посадке пилоты были вынуждены полагаться на собственные силы и ощущения. Глуховеров отметил, что сотрудники ведомства проверяют разные версии произошедшего и исследуют все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что одна из деталей «Руслана» отвалилась во время полета и пробила крышу здания. Часть двигателя транспортника рухнула с высоты нескольких сотен метров и повредила склад недалеко от аэропорта Толмачево.

Об аварийной посадке Ан-124 в Новосибирске стало известно 13 ноября. Обесточенный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей. Командир воздушного судна доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета и запросил аварийную посадку. На борту находились 14 человек, никто не пострадал.

аварийная посадка Ан-124 экстренная посадка
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