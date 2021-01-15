Самоизоляция в Москве для пенсионеров 65+ после 15 января 2021. Что нового в режиме?

По указу мэрии, с 15 по 21 января 2021 года в Москве сохраняется действие режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Гражданам пожилого возраста не рекомендуется посещать общественные места без особой на то надобности

Режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет в Москве будет действовать и после 15 января 2021 года. Соответствующее решение накануне было принято в мэрии столицы. Срок действия ограничений в городе продлили еще на неделю.

Какой режим должны соблюдать пенсионеры в Москве после 15 января 2021 года

По указу мэрии, с 15 по 21 января 2021 года в Москве сохраняется действие режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Пенсионеры, которые заняты трудовой деятельностью, должны оставаться на больничном. Оплата пропущенных дней производится через ФСС.

Если пенсионер трудоустроен неофициально и не имеет возможности оформить больничный лист через Фонд социального страхования, оплату больничного должен взять на себя работодатель. В ином случае пожилой сотрудник остается дома без сохранения заработной платы. Проблему решать необходимо непосредственно с руководством предприятия.

Гражданам пожилого возраста не рекомендуется посещать общественные места без особой на то надобности. При этом гулять и дышать свежим воздухом не запрещено. Но прогулки совершать необходимо недалеко от своего дома, без пользования общественным транспортом и, соответственно, без социальных контактов.

Сколько продлится режим самоизоляции для пожилых граждан в Москве

Пока длительность всех ограничений в столице определена: указ мэрии будет действовать до 21 января 2021 года. Будут ли продлевать карантинные меры, в администрации города не уточняют.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в скором времени в Москве карантин могут смягчить. Эпидемиологическая обстановка в регионе показывает стабильность, а ограничения, введенные с ноября 2020 года, дали свои положительные результаты.

Кого коснутся «смягчения», в мэрии пока не уточняют. Вероятнее всего, первыми ослабление режима почувствуют бары, рестораны и зоны отдыха, которым до 21 января запрещено работать после 23:00 часов. Школьники Москвы выйдут из карантина немного раньше: каникулы и режим дистанционного обучения закончится с 18 января 2021 года.

Будут ли разблокированы социальные карты москвичей после 15 января 2021 года

Вопрос о разблокировании социальных карт, предоставляющих льготы на проезд в транспорте, в Москве остается спорным. Школьникам проездные билеты разблокировать обещают уже с началом новой учебной четверти, то есть с 18 января. Пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями останутся без льгот до окончания режима обязательной самоизоляции.

Официально нарушать режим самоизоляции и пользоваться льготами пенсионерам Москвы разрешили только в том случае, если они стали участниками кампании вакцинации. Разблокировать проездной обещают тем пожилым людям, которые сделали прививку от коронавируса. Воспользоваться социальной картой можно будет через 15 дней после второго этапа вакцинации.

Процесс вакцинации занимает 21 день — именно столько времени проходит между введением первой и второй дозы вакцины. Таким образом, пользоваться льготами пенсионеры, которые согласились привиться, смогут уже через месяц.

В случае, если прививка не была сделана, пользоваться социальными проездными пенсионеры смогут только после официального снятия режима самоизоляции в столице.

С таким положением вещей жители несогласны. С 11 января они собирают подписи под созданной петицией, в которой требуют от власти справедливости. Условия, касающиеся вакцинации, пенсионеры называют настоящим шантажом и беззаконием со стороны мэрии.

Источник: 1rre.ru