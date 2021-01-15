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Как записаться на прививку от коронавируса в Москве? Телефоны и адреса

16:46 15.01.2021 Фото: Wikimedia Commons
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Население России от Covid-19 прививают препаратом «Спутник V». Это – двухкомпонентная вакцина.

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Если гражданин не привязан к поликлинике, ему также положена прививка

В Москве идет массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают по предварительной регистрации. Москвичам предлагается несколько способов, как записаться на вакцинацию от коронавируса. В частности, они могут позвонить по телефону выбранного пункта вакцинации.

Население России от Covid-19 прививают препаратом «Спутник V». Это – двухкомпонентная вакцина. В первую очередь ее вводят представителям групп повышенного риска, включая граждан с хроническими заболеваниями и работниками сфер, предусматривающих постоянный контакт с людьми. Записываться нужно только на первую прививку. О дате и месте второй процедуры сообщают за сутки.

Телефоны для записи на вакцинацию

Портал gogov.ru предлагает единый номер для записи на прививку от коронавируса – 8 (800) 550-50-30. Человек также может связаться с конкретным пунктом вакцинации. Сегодня в Москве при больницах при взрослых действует 70 таких объектов. С 14 января дополнительно откроется еще 30 пунктов. Записаться на прием в них можно уже сейчас на ближайшие 2 недели.

Человек может вакцинироваться в больнице, к которой прикреплен. Их телефоны представлены на сайте mos.ru. Вот только несколько поликлиник, где делают прививки от коронавируса в Центральном округе:

  • №5 – пер. Даев, 3, +7 906 033-60-05;
  • №220 – ул. Заморенова, 27, +7 499 252-28-09;
  • №3 – пер. Ермолаевский, 22/26, +7 499 113-49-14.

Если гражданин не привязан к поликлинике, ему также положена прививка. Он может найти на портале московской мэрии удобно расположенный пункт вакцинации и позвонить по указанному телефону.

Другие способы регистрации на прививку от коронавируса

Записаться на укол вакцины можно через Интернет. Регистрация проводится на портале mos.ru. Для записи нужно создать на сайте учетную запись. Заявки также принимают через мобильные приложения:

  • «Моя Москва»;
  • «Госуслуги Москвы»;
  • ЕМИАС.ИНФО (или на самом сайте).

Также граждане могут обратиться в информационные киоски поликлиник. Запись возможна за 2 недели до процедуры.

Как проходит вакцинация от Covid-19

Прививку от коронавируса в Москве делают бесплатно. Человек должен предоставить медикам паспорт и полис ОМС. Студенты должны иметь при себе студенческий билет, работники сфер повышенного риска – справку, подтверждающую трудоустройство в Москве. Лицам старше 60 лет и имеющим хронические болезни дополнительные документы не требуются.

Процедура занимает около 1 часа. Сначала врач осматривает человека. Потом – готовит препарат. На размораживание вакцины и другие манипуляции уходит около 15 мин. Еще полчаса за пациентом наблюдают после укола.

Источник: pronedra

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От редакции

Вы собираетесь на прививку?

Аноним, 15 января 2021 17:00
- Вот как можно записаться на прививку от коронавируса в Москве, - ответила Дробинская))))
Аноним, 15 января 2021 17:06
Вы самое главное не написали, как как записаться на прививку от коронавируса в Токио? Телефоны и адреса?

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