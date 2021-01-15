Выставили на аукцион за 1 млн рублей жуткий памятник Алёнке из Нововоронежа

Сперва в Сети над творением хихикали, но потом появилось много желающих Алёнку купить.

Памятник Алёнке из Нововоронежа выставили на аукцион

Памятник Алёнке из Нововоронежа выставили на аукцион — начальная цена один миллион рублей.

Все про эту страшную женщину помнят — статуя так напугала жителей, что её решили демонтировать. Сперва в Сети над творением хихикали, но потом появилось много желающих Алёнку купить. Этим и воспользовался нынешний владелец железной леди Владимир Пилипенко.

Заключил контракт с аукционом, сегодня лот показали публике. Цена — от ляма русских рублей, наименование — уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства.

Источник: t.me/breakingmash