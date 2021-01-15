15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Выставили на аукцион за 1 млн рублей жуткий памятник Алёнке из Нововоронежа

17:15 15.01.2021 Фото: t.me/breakingmash
0

Сперва в Сети над творением хихикали, но потом появилось много желающих Алёнку купить.

% name% title
Памятник Алёнке из Нововоронежа выставили на аукцион

Памятник Алёнке из Нововоронежа выставили на аукцион — начальная цена один миллион рублей.

Все про эту страшную женщину помнят — статуя так напугала жителей, что её решили демонтировать. Сперва в Сети над творением хихикали, но потом появилось много желающих Алёнку купить. Этим и воспользовался нынешний владелец железной леди Владимир Пилипенко.

Заключил контракт с аукционом, сегодня лот показали публике. Цена — от ляма русских рублей, наименование — уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства.

Источник: t.me/breakingmash

аленка аукцион памятник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Купят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил Гинцбург
18:00 15-01-2021
Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил Гинцбург
Резко подросли продажи смартфонов в Новосибирской области. Какие гаджеты покупают чаще?
18:00 15-01-2021
Резко подросли продажи смартфонов в Новосибирской области. Какие гаджеты покупают чаще?
365 дней Мишустина: Нарвался на критику Путина премьер-министр. За что, рассказываем
17:57 15-01-2021
365 дней Мишустина: Нарвался на критику Путина премьер-министр. За что, рассказываем
Тело пропавшего без вести 6-летнего мальчика нашли водолазы
17:51 15-01-2021
Тело пропавшего без вести 6-летнего мальчика нашли водолазы
Любовь - психическое заболевание с кодом F 63.9. Так решила ВОЗ
17:50 15-01-2021
Любовь - психическое заболевание с кодом F 63.9. Так решила ВОЗ
Помогло раскрыть еще четыре убийства дело о гибели Михаила Круга
17:45 15-01-2021
Помогло раскрыть еще четыре убийства дело о гибели Михаила Круга
БердскЗакажут народную экспертизу по свалке около кладбища Бердска за 100 тыс. рублей активисты у компании ЭМАССерт
17:37 15-01-2021
Закажут народную экспертизу по свалке около кладбища Бердска за 100 тыс. рублей активисты у компании ЭМАССерт
Назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске СК
17:30 15-01-2021
Назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске СК
Заразился коронавирусом Артем Дзюба
17:27 15-01-2021
Заразился коронавирусом Артем Дзюба
Выставили на аукцион за 1 млн рублей жуткий памятник Алёнке из Нововоронежа
17:15 15-01-2021
Выставили на аукцион за 1 млн рублей жуткий памятник Алёнке из Нововоронежа