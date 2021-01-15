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Помогло раскрыть еще четыре убийства дело о гибели Михаила Круга

17:45 15.01.2021 Фото: ru.wikipedia.org
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Один из заказчиков убийств признался частично, двое других – нет.

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                                            Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства

Следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды "Тверские волки", обвиняемые уже знакомятся с материалами дела, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова.

"Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый – местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери. Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды "Тверские волки" Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру", - сказала Дубасова в интервью РИА Новости.

По ее словам, раскрыть убийства помогли друзья убийцы шансонье Дмитрия Веселова, которые и дали показания.

Дубасова отметила, что Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других – нет.
Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.

Источник: РИА Новости

певец убийство шансон Михаил Круг
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