15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Спорт

Заразился коронавирусом Артем Дзюба

17:27 15.01.2021 Фото: instagram.com/artem.dzyuba
0

Также заразился голкипер "Зенита" Андрей Лунев.

% name% title
Артем Дзюба заразился коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил ГинцбургЗаразился коронавирусом Артем ДзюбаЕщё 1155 новостей

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В пятницу "Зенит" отправился на тренировочный сбор в Дубай, на первых сборах будут работать 27 игроков. Также коронавирусом заразился голкипер "Зенита" Андрей Лунев, он и Дзюба присоединятся к команде позднее.
Дзюбе 32 года, он капитан сборной России. Всего за национальную команду форвард провел 47 матчей, забив 26 голов (второй результат в истории). В 2018 году Дзюба в составе национальной команды дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России, в котором сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии. На том турнире нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи.

За "Зенит" Дзюба выступает с 2015 года, дважды за это время став чемпионом России и обладателем кубка страны. В текущем сезоне петербургский клуб после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном.

заразился коронавирус футболист Артем Дзюба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поправится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил Гинцбург
18:00 15-01-2021
Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил Гинцбург
Резко подросли продажи смартфонов в Новосибирской области. Какие гаджеты покупают чаще?
18:00 15-01-2021
Резко подросли продажи смартфонов в Новосибирской области. Какие гаджеты покупают чаще?
365 дней Мишустина: Нарвался на критику Путина премьер-министр. За что, рассказываем
17:57 15-01-2021
365 дней Мишустина: Нарвался на критику Путина премьер-министр. За что, рассказываем
Тело пропавшего без вести 6-летнего мальчика нашли водолазы
17:51 15-01-2021
Тело пропавшего без вести 6-летнего мальчика нашли водолазы
Любовь - психическое заболевание с кодом F 63.9. Так решила ВОЗ
17:50 15-01-2021
Любовь - психическое заболевание с кодом F 63.9. Так решила ВОЗ
Помогло раскрыть еще четыре убийства дело о гибели Михаила Круга
17:45 15-01-2021
Помогло раскрыть еще четыре убийства дело о гибели Михаила Круга
БердскЗакажут народную экспертизу по свалке около кладбища Бердска за 100 тыс. рублей активисты у компании ЭМАССерт
17:37 15-01-2021
Закажут народную экспертизу по свалке около кладбища Бердска за 100 тыс. рублей активисты у компании ЭМАССерт
Назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске СК
17:30 15-01-2021
Назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске СК
Заразился коронавирусом Артем Дзюба
17:27 15-01-2021
Заразился коронавирусом Артем Дзюба
Выставили на аукцион за 1 млн рублей жуткий памятник Алёнке из Нововоронежа
17:15 15-01-2021
Выставили на аукцион за 1 млн рублей жуткий памятник Алёнке из Нововоронежа