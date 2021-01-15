Заразился коронавирусом Артем Дзюба

Артем Дзюба заразился коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В пятницу "Зенит" отправился на тренировочный сбор в Дубай, на первых сборах будут работать 27 игроков. Также коронавирусом заразился голкипер "Зенита" Андрей Лунев, он и Дзюба присоединятся к команде позднее.

Дзюбе 32 года, он капитан сборной России. Всего за национальную команду форвард провел 47 матчей, забив 26 голов (второй результат в истории). В 2018 году Дзюба в составе национальной команды дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России, в котором сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии. На том турнире нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи.

За "Зенит" Дзюба выступает с 2015 года, дважды за это время став чемпионом России и обладателем кубка страны. В текущем сезоне петербургский клуб после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном.