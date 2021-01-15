Будет работать 22 купели для Крещенских купаний в Новосибирской области. Полный список

В Новосибирской области для проведения крещенских купаний определены 22 купели

В Новосибирской области в преддверии православного праздника проверены и определены 22 места для проведения крещенских купаний, два из них в Новосибирске. На каждой купели организованы дежурства специалистов всех необходимых служб, в несанкционированных местах запланированы патрулирования водных объектов силами правоохранительных органов. Жителям области рекомендовано соблюдать не только традиционные меры безопасности, но и социальное дистанцирование и иные санитарно-эпидемиологические меры.

Накануне, 11 января в ходе заседания оперативного штаба Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что запрета на проведение крещенских купаний нет, однако в условиях низких температур и действующих в регионе ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса, обеспечению безопасности граждан в день Крещения Господня будет уделено особое внимание. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов настоятельно рекомендовал главам районов и всем задействованным структурам проверить все возможные точки купания, подготовить пункты обогрева и организовать дежурства спасателей.

Места для проведения крещенских купаний на территории Новосибирской области оборудуются силами администраций муниципалитетов региона. Городскую купель в Затоне устанавливает мэрия г. Новосибирска. Организацией купели у пожарного причала занимается Новосибирская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений «Братишки Сибири» при содействии Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, спасатели призывают граждан купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников полиции.

Оцените свои возможности и состояние здоровья. Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.

Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие, а также соблюдайте социальную дистанцию. Пропускайте вперёд женщин с малолетними детьми и пожилых людей.

Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках.

При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила.

Если ваш организм переохладился, и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в тёплое помещение.

Уважаемые новосибирцы! Даже здоровому, закалённому человеку категорически противопоказано употребление алкоголя перед погружением в прорубь! Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и даёт лишнюю нагрузку на сердце.

При резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.

Список купелей Новосибирской области на 15.01.2021

№ п/п Наименование муниципального района (городского округа) НСО Наименование муниципального образования Место проведения

(наименование водного объекта,

Время работы 1 2 3 4 6 1 Колыванский район Колыванский п/с, с. Большой Оёш р.Чаус 10:00 – 19:00 19.01 2 Новосибирский район Криводановский сельсовет Водоем, расположенный на территории

00.00 19.01.21 – 20.00 19.01.21 3 Новосибирский район Кудряшовский

сельсовет Озеро Глухое поселок Приобский 12.00 - 17.00 19.01.2021г. 4 г. Новосибирск Ленинский

район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97 09:00-24:00 19.01. 5 г. Новосибирск Ленинский

район р. Обь акватория пожарного причала 09.00-21.00 19.01.2021 6 р.п. Кольцово р.п. Кольцово пруд р. Забобурыха МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» с22:00 18 января - 17:00 19 января 7 Искитимский район Искитимский район Купель на святом источнике 22.00 18.01.-22.00 19.01 8 Искитимский район Быстровский с/с, п. Факел Революции река Каракан 12:00 – 18:00 19.01 9 Искитимский район Быстровский с/с, с. Быстровка Нововсибирское водохранилище 12:00 – 18:00 19.01 10 Маслянинский район Малотомский с/с п. Воробьева Заимка, пруд 13:00 - 15:00 19.01. 11 Маслянинский район р.п. Маслянино пруд на р. Шемонаиха 00.00 - 03.00 18.01- 19.01. 12 Ордынский район р.п. Ордынское Новосибирское водохранилище,

Храм "Во имя Живо-начальной Троицы", ул.Октябрьская,35 00-00 – 18-00 13 Ордынский район Красноярский сельсовет Новосибирское водо-хранилище

В районе острова С 10-00 до 18 -00 14 Сузунский район р.п. Сузун р. Нижний Сузун

(100 м. от здания по ул. Островско-го, 2) 10:30 – 20:00 15 Сузунский район с.с. Меретский, с. Мереть р. Кукуй, (50 м. от жил. дома по пер. 1-й Пляжный, 10) 00:00 – 04:00 16 Кыштовский район Кыштовский с/с р. Тара 11-30 – 20-00 17 Кыштовский район Малокрасноярский с/с оз. Данилово 11-30 – 20-00 18 Барабинский район Щербаковский сельсовет оз.Чистое, п.Горка, ул.Прибрежная-1, рядом с Ком-плексом «Посейдон» 11:00 – 20:00 19.01. 19 Мошковский район р.п. Мошково Романовский пруд 11.00-17. 00

19.01.2021 20 Тогучинский район г.Тогучин г.Тогучин р.Иня у переходного моста территория спасательной станции 00:00 – 17:00 21 Доволенский район Доволенский сельсовет оз.Доволенское 14:00 – 17:00 19.01.2021 22 Краснозерский район р.п.Краснозерское в зоне реки Карасук, напротив дома № 3 по ул. Мира 13:00-22:00 19.01.

Источник: МЧС по НСО