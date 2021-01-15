Не смогла родить 11-го ребенка многодетная мамочка-блогер из Новосибирска

Оксана успешно развивает свой блог, рассказывая в нем о жизни многодетной семьи, о своих проблемах и достижениях.

Многодетная сибирячка-блогер не смогла родить 11-го ребенка

41-летняя Оксана Усова одна из самых знаменитых инста-мамочек в Новосибирске. Оксана в декабре 2021 года сообщила своим подписчикам, что вновь находится в положении и ждет 11-го малыша. Однако беременность Усовой внезапно прервалась.

"Ну, все... вдох-выдох, вдох-выдох. Идём дальше, девочки. Беременность моя закончилась практически сразу, как началась. Просто я об этом не знала. Биохимическая - так ещё её называют. На этапе имплантации ли, оплодотворения ли, но неблагополучно. Замерла в развитии. Начала и прекратила развиваться. Поэтому показывали и ярчали тесты, рос в начале анализ крови на ХГЧ - удваивался, как положено каждые 48 часов. На том и успокоилась. - поделилась многодетная мать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Усова И 10 Погодок (@oksana_10_raz_mama)

Подписчики оставляют добрые и поддерживающие комментарии, стараясь ободрить многодетную маму, желают ей скорейшего восстановления. Решатся ли супруги вновь испытать судьбу, задумавшись о пополнении, пока неизвестно.