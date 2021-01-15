365 дней Мишустина: Нарвался на критику Путина премьер-министр. За что, рассказываем

За год работы новый кабмин во главе с премьером успел организовать противостояние пандемии и антикризисную поддержку экономики, найти общий язык с парламентом и нарваться на критику президента.

За год работы новый кабмин во главе с премьером успел организовать противостояние пандемии

На историческом теперь уже заседании Госдумы 16 января 2020-го Михаил Мишустин, еще будучи кандидатом на высокий пост, обещал депутатам плотно заняться нацпроектами, институциональными преобразованиями и реформой управления, подключив к этому процессу самые передовые информационные технологии. При этом опираться на регионы и ввести персональную ответственность министров за выполнение поставленных президентом задач. Однако накрывшая вскоре страну и мир пандемия коронавируса внесла коррективы, повлияв на планы и работу кабмина. «Парламентская газета» разбиралась, что из обещанного Мишустиным было выполнено, а что не удалось сделать.

Гладко было на бумаге

Прошлогодняя смена российского кабинета министров, надо признать, случилась неожиданно, даже несмотря на то, что министры неоднократно попадали под критику и в Госдуме, и в Совфеде (чего стоит один только нашумевший разнос Максима Орешкина на думском правчасе). И вот Дмитрий Медведев после предложенных президентом в ежегодном Послании парламенту изменений в Конституции объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.

Кандидатуру нового премьера Мишустина в прошлом январе депутаты утвердили большинством голосов (383) и даже с неким оптимизмом. По заявлению спикера Вячеслава Володина, это можно было бы назвать явлением уникальным, так как впервые у претендента на должность председателя Правительства не нашлось противников (фракция КПРФ просто воздержалась от волеизъявления). В этот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы кабмина.

С парламентской трибуны тогда же новоиспеченный премьер пообещал держать связь с Госдумой, фракциями, комитетами, чтобы сверять планы Правительства, и заверил, что главы министерств будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Для того чтобы процесс стал более динамичным и продуктивным, премьер приветствовал открытую и конструктивную критику со стороны законодателей. «Правительство и Государственная Дума доказали своё умение работать вместе чётко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и укреплять эти хорошие традиции», — дипломатично подчеркнул Мишустин.

Программой работы нового Правительства новый глава кабмина тогда назвал послание президента, подчеркнув, что источники для реализации его пунктов есть, при этом «нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа».

Пандемия и антикризисные меры

Не сказать, что все заявленные Мишустиным проекты были напрочь перечеркнуты ранее неведомой миру коронавирусной заразой, но сформированное в январе Правительство вынуждено было подстраиваться под общемировую негативную повестку, ориентируясь на решение неотложных задач по поддержке экономики и простых граждан. Ведь важно было избежать не только финансовых, но и социальных потрясений.

Для этого 29 января 2020 года был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию страны, а уже 14 марта председатель Правительства сообщил о создании координационного совета по борьбе с ковидом, куда вошли оперативный штаб, комиссия по экономике и главы регионов.

В конце апреля Мишустина самого подкосил коронавирус, однако, находясь на больничном, он не переставал работать с документами и вернулся к исполнению своих обязанностей 19 мая.

Примерно в это же время Правительство по его поручению разработало комплекс мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, среди которых оказались транспорт, туризм, розничная торговля, сфера услуг и общественное питание. На их спасение было выделено более 3 трлн рублей, при этом бюджеты регионов дополнительно получили порядка 300 млрд рублей. На помощь гражданам кабмин в прошлом году дополнительно направил 600 млрд рублей. В основном деньги пошли на увеличение выплат семьям с детьми.

В сентябре Правительство приняло общенациональный план восстановления экономики, на реализацию которого в текущем году планируется выделить еще 6,4 трлн рублей.

Давая оценку работе министров 24 декабря Владимир Путин заявил, что кабмин, несмотря на все трудности, обеспечил в 2020 году стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжил осуществление знаковых инфраструктурных проектов, создал новые стимулы, в том числе для поддержки жилищного строительства и развития туризма.

Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Михаилу Мишустину за прошлый год незначительно, но подрос: в апреле он составлял 52%, в декабре — 54,9%.

В целом неплохо, если учесть обстоятельства…

Принимая во внимание всю сложность пандемического периода — снижение цен на нефть и повышение уровня безработицы — председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил слаженность работы правительственных структур, чему, по его мнению, способствовали ранее приобретенные главой кабмина навыки. «Он, как и я, по образованию инженер-системотехник, а это позволяет в работе убирать много лишнего, правильно расставлять приоритеты, отлаживать системную работу команды, а также выявлять, анализировать и устранять проблемные точки, что в целом влияет на эффективность», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Глава комитета напомнил, что вновь сформированной правительственной команде пришлось нелегко в условиях экономического спада. При этом, анализируя взаимоотношения кабмина с депутатским корпусом в прошедшем году, Нилов признал, что «они вселяют оптимизм по дальнейшему укреплению диалога между ветвями власти и в том числе с оппозиционными фракциями Госдумы».

В Совете Федерации также считают, что весь прошлый год Правительству под управлением Мишустина удавалось «держать руку на пульсе». Глава Комитета палаты регионов по по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров отметил в интервью «Парламентской газете», что регионам была оказана достаточно весомая дополнительная поддержка.

«Буквально сегодня Правительство объявило о том, что будут выделены еще средства на борьбу с пандемией, а для регионов это крайне важно, потому что бюджеты их просели в условиях пандемии, — уточнил сенатор.

Еще один позитивный момент, связанный с приходом в Правительство Мишустина, напомнил Майоров, заключается в усилении дисциплины в плане своевременного принятия нормативно-правовых актов, которые должны сопровождать утвержденные ранее законы. «Если раньше были задержки в этой связи, то сейчас ситуация начала исправляться», — заверил глава комитета.

…но можно было и лучше

И все же, несмотря на старание и все смягчающие обстоятельства не совсем простого периода, в котором довелось работать команде Мишустина, избежать нареканий главы государства не получилось. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря потребовал за неделю принять меры для того, чтобы прекратить рост цен на продукты. По его словам, подорожание продовольствия вызвано экономическими причинами и не имеет отношения к пандемии коронавируса или уровню производства.

В связи с этим президент раскритиковал министра экономического развития за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания, особо выделив рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

Ранее, 6 октября, Путин раскритиковал кабмин за неисполнение поручения о гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры. В ходе заседания Совета по физкультуре и спорту он подчеркнул, что данная тема неоднократно поднималась ранее на различных совещаниях. Глава государства заявил, что «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи». Они, в частности, связаны с привлечением к тренерской работе талантливых спортсменов.

Путин отметил, что «просил Правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения». «Срок этого поручения истёк в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», — сказал он.

Осенью кабмин также оказался объектом критики в связи с темой с лекарственного обеспечения. В октябре-ноябре россияне столкнулись с тем, что из аптек исчезли антибиотики, противовирусные и антидепрессанты. По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко провели совещание с профильными министерствами, где был сделан анализ причин сложившейся ситуации. В палате регионов обратили внимание Правительства на задержку сроков поставки медикаментов потребителям из-за неготовности участников рынка к проведению маркировки лекарственных средств, введенной с 1 июля 2020 года.

В целом же упрекнуть лично Михаила Мишустина в каких-то существенных промахах, случившихся в прошлом году, особых оснований нет, считает известный экономист, политолог, публицист Михаил Хазин. При этом в интервью «Парламентской газете« эксперт отметил двукратное увеличение оттока капитала из страны в прошлом году, что нельзя причислить к успехам кабмина.

Мишустин и цифра

Одна из сильных сторон Михаила Мишустина, которую отмечают эксперты, — умение встраивать передовые цифровые технологии в решение текущих рутинных экономических задач, повышая эффективность всего процесса. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Мишустин в бытность главой ФНС сумел наладить четкое администрирование в области налогов, понимая слабые и сильные стороны экономики и зная, как поддержать сильные отрасли, «какие дополнительные условия создать для малого и среднего бизнеса, для инвестиций».

К заслугам Мишустина также относят введение в 2019 году в стране нового экспериментального льготного налогового режима для самозанятых, который к настоящему времени уже «прижился» во многих регионах. Именно под его руководством было разработано не имеющее аналогов в мире мобильное приложение «Мой налог», через которое любой гражданин, минуя необходимость посещения ФНС, может стать полноправным участником бизнес-процесса, при этом делая минимальные отчисления в бюджет — от 4 до 6% с дохода. Ограничение только по сумме дохода — не выше 2,4 млн рублей в год.

Свой имидж «цифрового» премьера Мишустин подтвердил и в ходе своего первого крупного публичного мероприятия в Иннополисе (Татарстан) 9 июля, куда приехали все главы крупнейших российских IT-компаний и даже топовый представитель на тот момент уже легализованного в стране мессенджера Telegram. На одной из панельных дискуссий глава Правительства заявил, что для ускорения процесса разработки ПО российским IT-компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на новые разработки в объёме до 250 млн рублей в год, но не более 50% расходов таких компаний. Премьер заметил также, что гранты могут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов.

Теперь министры под контролем парламента

В прошлом году Госдума получила право утверждать кандидатуру главы Правительства и состав кабмина, а Совет Федерации теперь согласовывает министров-силовиков. Такой закон, внесенный в развитие новых норм Конституции, глава государства подписал 6 ноября 2020 года. А уже 10 ноября года в соответствии с новым порядком формирования кабинета министров на пленарном заседании Госдумы были утверждены кандидатуры на посты четырёх федеральных министров и вице-премьера, внесённые в палату Михаилом Мишустиным.

Как отмечал Вячеслав Володин, новый закон о Правительстве направлен на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной, а назначение членов Правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами.

«Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с Правительством решения, — сказал спикер. — Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной».

Как на практике заработает новая модель взаимодействия ветвей власти, мы, скорее всего, увидим уже в этом году. По оптимистичным прогнозам, летом коронавирусная угроза в результате масштабной вакцинации начнет терять свою остроту и данная тема перестанет быть поводом для необходимости «немного потерпеть». Вместе с тем могут обостриться внешнеэкономические проблемы, которые прогнозируют в связи с приходом к власти в США администрации Джо Байдена. Предстоящие в сентябре думские выборы также наверняка станут удобным поводом для оппозиционных политиков поискать слабые звенья в стройных рядах соратников Мишустина.

Впрочем, тут надо оговориться — зачищать ряды чиновников глава кабмина уже начал сам. Буквально на днях стали известны фамилии первых заместителей министров, которые лишились своих постов в рамках самого масштабного за последнее время сокращения госаппарата. Сколько еще козырей в колоде премьера — покажет время.

Источник: pnp.ru