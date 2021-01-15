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Поставила 10 млн использованных перчаток зарубежная фирма в Москву

18:13 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Прокуратура столицы провела проверку. В ведомстве считают, что поставка использованных перчаток могла привести к массовому заболеванию людей. Возбуждено уголовное дело

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В Москву из-за рубежа поставили 10 млн использованных перчаток

Российская компания заключила договор с зарубежной фирмой на поставку виниловых перчаток. Вся партия — 9,9 млн штук — оказалась бывшей в употреблении.

Иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки) для их последующей реализации на территории России. Однако эксперты заметили характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении.

Прокуратура Москвы провела проверку. В ведомстве считают, что поставка использованных перчаток могла привести к массовому заболеванию людей. Возбуждено уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

договор перчатки уголовное дело
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От редакции

Перепутали или вредительство?

Аноним, 15 января 2021 19:02
"А чё, так можно было, что ли?"

Теперь стоит ждать поставок использованных презервативов с европейских улиц "красных фонарей"?

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