Поставила 10 млн использованных перчаток зарубежная фирма в Москву

Российская компания заключила договор с зарубежной фирмой на поставку виниловых перчаток. Вся партия — 9,9 млн штук — оказалась бывшей в употреблении.
Иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки) для их последующей реализации на территории России. Однако эксперты заметили характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении.
Прокуратура Москвы провела проверку. В ведомстве считают, что поставка использованных перчаток могла привести к массовому заболеванию людей. Возбуждено уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Теперь стоит ждать поставок использованных презервативов с европейских улиц "красных фонарей"?