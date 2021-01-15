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Носить маски после прививки от коронавируса призвал глава Минздрава

20:35 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, заявил Мурашко.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Когда новый рост коронавируса произойдет в России, прогнозирует эпидемиологНосить маски после прививки от коронавируса призвал глава МинздраваЕщё 1157 новостей
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Не спешите прощаться с главных атрибутом пандемии

Привившиеся против новой коронавирусной инфекции россияне должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител, так как вакцинированные все равно могут быть переносчиками вируса. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - сказал Мурашко.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

вакцина коронавирус маски привившиеся Александр Гинцбург Михаил Мурашко
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От редакции

Планируете вакцинироваться?

Аноним, 15 января 2021 20:52
Надеюсь, это заявление отрезвит некоторых, желающих привиться ради одного только снятия ограничений и масочного режима.
Теперь не исключено, что и пенсионерам после вакцинации будет все равно приказано находиться дома.

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