Носить маски после прививки от коронавируса призвал глава Минздрава

Привившиеся против новой коронавирусной инфекции россияне должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител, так как вакцинированные все равно могут быть переносчиками вируса. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - сказал Мурашко.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.