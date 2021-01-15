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Когда новый рост коронавируса произойдет в России, прогнозирует эпидемиолог

20:59 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вероятно, только к лету страна выйдет на прошлогодний минимум заболеваемости.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Эпидемиолог считает, что пик пройден
Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наблюдается в России, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - сказала Пшеничная журналистам.

Она уточнила, что часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число людей, прошедших вакцинацию.
Коронавирус приобретает черты сезонной инфекции, это показал осенний подъем заболеваемости, отметила Пшеничная. коронавирус
"Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости", - пояснила специалист.
Источник: РИА Новости
коронавирус россия ситуация эпидемиолог Наталья Пшеничная Роспотребнадзор
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