Стало известно место похорон Бориса Грачевского, умершего от коронавируса

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" скончался на 72-м году жизни в больнице.

Причиной смерти был коронавирус

Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Режиссер скончался в четверг на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.

"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил собеседник агентства.

Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.