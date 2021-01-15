Стало известно место похорон Бориса Грачевского, умершего от коронавируса

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Режиссер скончался в четверг на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил собеседник агентства.
Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).