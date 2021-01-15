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Стало известно место похорон Бориса Грачевского, умершего от коронавируса

20:10 15.01.2021 Фото: Страница Вконтакте
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Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" скончался на 72-м году жизни в больнице.

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Причиной смерти был коронавирус
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Стало известно место похорон Бориса Грачевского, умершего от коронавирусаСкончался актер Александр Воробьев, снявшийся более чем в 50 фильмахЕщё 646 новостей

Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Режиссер скончался в четверг на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил собеседник агентства.
Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
будет похоронен ералаш руководитель умер Борис Грачевский
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