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Покончил с собой 47-летний больной коронавирусом. У врачей есть объяснение

21:28 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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В омском минздраве отметили, что при заражении у некоторых пациентов наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным мыслям.

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Врачи по всему миру отмечают возможность появления суицидальных настроений у зараженных

Как стало известно NGS55.RU, ранним утром 14 января рядом со зданием больницы МСЧ-11 на улице Нахимова, 55 обнаружили тело одного из пациентов. По предварительной версии, 47-летний мужчина решил свести счеты с жизнью. Спасти его не удалось.

Информацию о гибели пациента МСЧ-11 подтвердили в региональном Минздраве. В ведомстве отметили, что при заражении коронавирусом у некоторых пациентов наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным мыслям.

— Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру. Данное происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами. Мы выражаем соболезнования родственникам пациента, — сообщили в областном Минздраве.

коронавирус омск покончил с жизнью самоубийство Минздрав
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