Розыск: Пропавший без вести подросток на Алтае мог уехать на попутке в Новосибирскую область

13 января он после уроков ушел в неизвестном направлении. Его опекун вечером того же дня обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении. Приметы, куда звонить.

Внимание, розыск! В Горно-Алтайске пропал подросток

В Горно-Алтайске разыскивается без вести пропавший Постолюк Александр Владимирович 2003 года рождения. 13 января около 13:00 часов подросток ушел из кадетской школы №4 и до настоящего времени данных о его местонахождении нет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Приметы: на вид 16-17 лет, тип лица — европейский, рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Одежда: куртка серого цвета (на рукавах полоски черного цвета), брюки черные, кроссовки зимние черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай, 13 января подросток после уроков ушел в неизвестном направлении. Его опекун вечером того же дня обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетнего. Ранее подросток из дома не уходил.

По предварительной информации, подросток на попутном транспорте выехал из Республики Алтай в Новосибирскую область, а в Новосибирске вышел из автомобиля и ушел в неизвестном направлении.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам (38822) 9-23-28, 9-25-48 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).