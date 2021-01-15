15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: Пропавший без вести подросток на Алтае мог уехать на попутке в Новосибирскую область

18:55 15.01.2021 Фото: Предоставлено ГУ МВД по Республике Алтай
0

13 января он после уроков ушел в неизвестном направлении. Его опекун вечером того же дня обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении. Приметы, куда звонить.

% name% title
Внимание, розыск! В Горно-Алтайске пропал подросток

В Горно-Алтайске разыскивается без вести пропавший Постолюк Александр Владимирович 2003 года рождения. 13 января около 13:00 часов подросток ушел из кадетской школы №4 и до настоящего времени данных о его местонахождении нет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Приметы: на вид 16-17 лет, тип лица — европейский, рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Одежда: куртка серого цвета (на рукавах полоски черного цвета), брюки черные, кроссовки зимние черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

По данным Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай, 13 января подросток после уроков ушел в неизвестном направлении. Его опекун вечером того же дня обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетнего. Ранее подросток из дома не уходил.

По предварительной информации, подросток на попутном транспорте выехал из Республики Алтай в Новосибирскую область, а в Новосибирске вышел из автомобиля и ушел в неизвестном направлении.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам (38822) 9-23-28, 9-25-48 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).

без вести пропавший подросток розыск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Погуляет и вернется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У кого уже точно вырастут выплаты и пособия с 1 февраля 2021, озвучил Минтруд
19:39 15-01-2021
У кого уже точно вырастут выплаты и пособия с 1 февраля 2021, озвучил Минтруд
Скончался актер Александр Воробьев, снявшийся более чем в 50 фильмах
19:29 15-01-2021
Скончался актер Александр Воробьев, снявшийся более чем в 50 фильмах
Что подарить девушке на день святого Валентина 2021
19:20 15-01-2021
Что подарить девушке на день святого Валентина 2021
По опубликованной таблице моя пенсия должна быть другой
19:20 15-01-2021
По опубликованной таблице моя пенсия должна быть другой
БердскОбвиняют в мошенничестве на 149 млн рублей застройщика 16-этажки в Бердске: Скоро начнется суд
19:13 15-01-2021
Обвиняют в мошенничестве на 149 млн рублей застройщика 16-этажки в Бердске: Скоро начнется суд
Розыск: Пропавший без вести подросток на Алтае мог уехать на попутке в Новосибирскую область
18:55 15-01-2021
Розыск: Пропавший без вести подросток на Алтае мог уехать на попутке в Новосибирскую область
Точный гороскоп на субботу 16 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
18:50 15-01-2021
Точный гороскоп на субботу 16 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
МИД: Выходит из Договора по открытому небу Россия
18:43 15-01-2021
МИД: Выходит из Договора по открытому небу Россия
Дистанционное обучение отменил с 18 января 2021 в школах по всей России глава Минпросвещения
18:30 15-01-2021
Дистанционное обучение отменил с 18 января 2021 в школах по всей России глава Минпросвещения
Названа опасная для здоровья привычка на удаленке
18:30 15-01-2021
Названа опасная для здоровья привычка на удаленке