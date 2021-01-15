Обвиняют в мошенничестве на 149 млн рублей застройщика 16-этажки в Бердске: Скоро начнется суд

У директора "Сибинвестроекта" арестовали имущества на 257 млн рублей. Он заключил 128 договоров на долевое участие в строительстве. Дома таки и нет.

Уголовное дело о мошенничестве застройщика скоро поступит в суд

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" 15 января старший помощник регионального прокурора Дмитрий Лямкин.

Прокуратура Бердска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной организации. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» в 2013 – 2015 гг. приобрел право собственности на земельный участок и получил разрешительную документацию на строительство в Бердске 16-ти этажного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками.

Руководитель заключил с гражданами, юридическими лицами и предпринимателем 128 договоров участия в долевом строительстве дома и иных сделок, однако свои обязательства не исполнил, а привлеченные денежные средства похитил.

В результате противоправных действий инвесторам был причинен ущерб в размере свыше 149 млн рублей.

Для обеспечения заявленных гражданских исков о возмещении ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 257 млн рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", компания "Стройинвестпроект" признана банкротом. Конкурсный управляющий ищет инвесторов, чтобы достроить дом.