Скончался актер Александр Воробьев, снявшийся более чем в 50 фильмах

Александр Воробьев

Заслуженный артист России Александр Воробьев умер на 59-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

"Умер наш любимый артист Александр Воробьев, - сказала собеседница агентства. - Он был занят во многих популярных спектаклях театра, среди которых "Матросская тишина", "Страсти по Бумбарашу", "Псих", "Признания авантюриста Феликса Круля", "Два ангела, четыре человека", "Рассказ о счастливой Москве" и "Лицедей". По словам представительницы театра, артист скончался после продолжительной болезни. "Это не ковид", - добавили в пресс-службе.

Воробьев родился 14 февраля 1962 года, закончил ГИТИС. Вся его актерская жизнь была связана с "Табакеркой": в 1988 году он увидел спектакль "Полоумный Журден" и решил, что хочет служить только в этом театре, о чем и сказал Олегу Павловичу Табакову. 1 января 1989 года Воробьева приняли в труппу.

Он снялся более чем в 50 фильмах. Самыми заметными из его работ в последнее время стали роли в теле- и кинофильмах "Участок", "Лето волков", "Исчезнувшие", "День дурака", "Громовы. Дом надежды".

Также он играл в сериалах "Содержанки", "Каменская", "Дальнобойщики". Кроме того, снимался в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ", "Завод" и других.