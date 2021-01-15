В рубрику "Сообщи свои новости" написала Нина Филипповна Харламова:
У меня была пенсия 14963,84 после индексации стала 15906,65. Добавка составила 942,81.А ,СОГЛАСНО ОПУБЛИКОВАННОЙ ТАБЛИЦЕ ПЕРЕРАСЧЁТА ПРИБАВКА ДОЛЖНА БЫЛА СОСТАВИТЬ 10078.
По опубликованной таблице моя пенсия должна быть другой
19:20 15.01.2021
У меня была пенсия 14963,84 после индексации стала 15906,65.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Нина Филипповна Харламова:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас какой была и какой стала пенсия?
Скончался актер Александр Воробьев, снявшийся более чем в 50 фильмах
19:29 15-01-2021
Что подарить девушке на день святого Валентина 2021
19:20 15-01-2021
По опубликованной таблице моя пенсия должна быть другой
19:20 15-01-2021
БердскОбвиняют в мошенничестве на 149 млн рублей застройщика 16-этажки в Бердске: Скоро начнется суд
19:13 15-01-2021
Розыск: Пропавший без вести подросток на Алтае мог уехать на попутке в Новосибирскую область
18:55 15-01-2021
Точный гороскоп на субботу 16 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
18:50 15-01-2021
МИД: Выходит из Договора по открытому небу Россия
18:43 15-01-2021
Дистанционное обучение отменил с 18 января 2021 в школах по всей России глава Минпросвещения
18:30 15-01-2021
Названа опасная для здоровья привычка на удаленке
18:30 15-01-2021