По опубликованной таблице моя пенсия должна быть другой

У меня была пенсия 14963,84 после индексации стала 15906,65.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Нина Филипповна Харламова:

У меня была пенсия 14963,84 после индексации стала 15906,65. Добавка составила 942,81.А ,СОГЛАСНО ОПУБЛИКОВАННОЙ ТАБЛИЦЕ ПЕРЕРАСЧЁТА ПРИБАВКА ДОЛЖНА БЫЛА СОСТАВИТЬ 10078.

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