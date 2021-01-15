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По опубликованной таблице моя пенсия должна быть другой

19:20 15.01.2021
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У меня была пенсия 14963,84 после индексации стала 15906,65.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Нина Филипповна Харламова:
У меня была пенсия 14963,84 после индексации стала 15906,65. Добавка составила 942,81.А ,СОГЛАСНО ОПУБЛИКОВАННОЙ ТАБЛИЦЕ ПЕРЕРАСЧЁТА ПРИБАВКА ДОЛЖНА БЫЛА СОСТАВИТЬ 10078.

индексация пенсии
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