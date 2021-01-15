Конец эпохи доллара: Какая мировая валюта и когда придет на смену, предрек Кудрин

По паритету покупательной способности КНР уже стала крупнейшей экономикой мира, то есть в физическом объеме всех товаров доля Китая больше, чем у Соединенных Штатов.

Кудрин делает ставку на экономику поднебесной

Эпоха доминирования доллара и его положение как основной мировой резервной валюты продлится еще не менее 30 лет. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, сейчас мир переживает период, когда на мировой арене меняется экономический лидер. Вместо США на первое место выдвигается Китай. По паритету покупательной способности КНР уже стала крупнейшей экономикой мира, то есть в физическом объеме всех товаров доля Китая больше, чем у Соединенных Штатов.

Со временем китайский юань станет мировой резервной валютой, однако для этого КНР необходимо сделать собственную экономику более прозрачной и понятной, обеспечить свободу движения капитала в свою страну и свободу определения цен активов в самом Китае. «Юань пока не станет мировой резервной валютой... Китайская экономика для нас пока неопределенная величина, чуть-чуть черный ящик, несмотря на наличие ведущих мировых компаний, которые торгуются на основных биржах», — констатировал Кудрин.

Процесс трансформации китайской экономики займет около 30 лет, считает Кудрин. «Десять лет назад я сказал, что если Китай захочет сделать юань мировой резервной валютой, ему будет достаточно десяти лет. Но как оказалось, руководство КНР более аккуратно смотрит на необходимость так быстро открываться остальному миру. В этом смысле 30 лет будет достаточно», — сказал Кудрин.