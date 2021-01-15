Пробки в Новосибирске: Город вошел в мировую десятку по худшими дорожным заторам

По этому показателю столица Сибири обогнала Санкт-Петербург, Самару и Екатеринбург. Единственный плюс заторов — это показатель сильной экономики, однако они ужасно влияют на окружающую среду.

Новосибирск—не единственный город России в рейтинге

Новосибирск вошел в тройку городов России с загруженными автодорогами в 2020-м. Пик заторов в городе пришелся на декабрь. За год новосибирские водители потеряли около недели своего времени, простояв в пробках.

Новосибирск занял девятое место в мире и второе место в России по уровню дорожных заторов в 2020 году, сообщила немецкая компания Statista со ссылкой на данные сайта TomTom Index.

Эксперты собрали информацию по дорожным заторам в 416 городах из 57 стран. Общий рост автомобильных пробок в последнее десятилетие резко остановился в 2020 году из-за пандемии коронавируса, считают специалисты.

Несмотря на карантинные ограничения, Москва и Новосибирск вошли в мировой топ-10 городов по уровню заторов. В столице России, лидере списка, среднегодовой уровень траффика составляет 54%, в сибирском городе — 45%. По этому показателю Новосибирск обогнал Санкт-Петербург, Самару и Екатеринбург.

«Единственный плюс заторов — это показатель сильной экономики, однако они ужасно влияют на окружающую среду. Помимо этого, это отнимает у водителей значительную часть времени», — отмечают специалисты Statista.

По данным Tom Tom Index, с точки зрения загруженности дорог худшим днем для Новосибирска стало 23 декабря — уровень пробок достиг 115%. Меньше всего заторов было в апреле, когда в регионе начали действовать коронавирусные ограничения. В 2020 году новосибирские водители потеряли в пробках в среднем около недели времени.