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Раскрыл свыше 50 уголовных дел за 2020 год отдел СКР Бердска. 15 января Следственному комитету России исполнилось 10 лет

19:56 15.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас бердский отдел СК возглавляет Станислав Лейба.

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Станислав Лейба возглавил бердский отдел СКР в 2018 году

15 января 2011 года как отдельная организация образован Следственный комитет России. Ранее он входил в структуру прокуратуры. По словам руководителя бердского отдела Следственного комитета Станислава Лейбы, за 2020 год его сотрудники раскрыли более 50 уголовных дел.

Сегодня исполняется 10 лет с момента образования Следственного комитета России. Принятие закона «О Следственном комитете Российской Федерации», вступившего в силу с 15 января 2011 года, стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора. Обращаясь к истории, можно отметить, что в лице Следственного комитета возрождается созданная 300 лет назад во времена Петра Великого Концепция вневедомственного предварительного следствия. Созданные им майорские канцелярии подчинялись непосредственно главе государства и также расследовали преступления в отношении высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции.

Сейчас полномочия Следственного комитета значительно шире. К его компетенции относится расследование особо тяжких преступлений против личности, должностных и коррупционных преступлений, в сфере экономики, против мира и безопасности человечества и других. С 2011 года в суды для рассмотрения по существу следователями СК России направлен почти 1 миллион уголовных дел. Государству и гражданам, потерпевшим от преступлений, возмещен ущерб на сумму свыше 300 млрд рублей. Это общий результат работы следователей, криминалистов СК России при содействии оперативных подразделений других правоохранительных структур, а также государственных органов.

Среди расследованных СК России - уголовные дела о массовой гибели людей при крушении теплохода "Булгария", пожаре в клубе "Хромая лошадь", торговом центре "Зимняя вишня", гибель детей на Сямозере в Карелии. Раскрыты многие резонансные серийные преступления; убийства в станице Кущевской; убийства, совершенные так называемой бандой ГТА в ряде регионов. Оперативно раскрыты и расследованы практически все крупные террористические акты. В их числе - взрыв в аэропорту "Домодедово"; теракты в Волгограде; в Петербургском и Московском метро; подрывы поезда "Невский экспресс".

За 10 лет расследовано более 90 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. К ответственности привлечены высокопоставленные чиновники и должностные лица: экс-полковник МВД Д.Захарченко, бывший губернатор Сахалинской области А. Хорошавин; экс-глава Республики Коми В.Гайзер и его соучастники; экс-министр экономического развития А.Улюкаев; экс-губернатор Удмуртии А.Соловьев; экс-зампредседателя правительства Мособласти А.Кузнецов, его соучастники. И это лишь некоторые фигуранты.

СК России не может оставаться в стороне от международных событий. Собран значительный массив доказательств, свидетельствующих о преступлениях украинских силовиков в отношении мирного населения юго-востока Украины. Идет установление преступных действий сирийских боевиков против российских военнослужащих.

В ведомстве продолжается расследование обстоятельств геноцида, совершенного немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирного населения и военнопленных на территории российских регионов, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.

Следственному комитету удалось выстроить мобильную, чётко работающую и криминалистически оснащенную систему следственных органов. В ведомстве действуют Криминалистический и Судебно-экспертный центры, позволяющие решать задачи при раскрытии и расследовании любых преступлений. Одним из важных направлений работы криминалистов является раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. В ходе реформы из органов прокуратуры в Следственный комитет было передано более 200 тыс. уголовных дел, предварительное следствие по которым было приостановлено. И за годы работы Следственного комитета удалось раскрыть более 80 тыс. таких преступлений.

Создана и развивается система кадетского и академического образования, позволяющая готовить профессиональные кадры для ведомства. Уже сейчас ребята проявляют свое стремление служить Закону и Справедливости, осознавая, что их решения – это юридическая и моральная ответственность перед обществом. Первые, но уверенные шаги делает Культурный центр Следственного комитета, который, несомненно, укрепит духовно-нравственный потенциал будущих следователей.

Укрепляется взаимодействие с волонтёрскими организациями. Совершенствуется работа по защите и восстановлению прав граждан.

Нашей опорой и поддержкой в реализации важных ведомственных задач по-прежнему остаются члены консультативных и общественных органов СК России, ветераны следствия и Великой Отечественной войны.

Вся работа Следственного комитета направлена на эффективное выполнение поставленных перед ведомством задач, и в первую очередь - защиту прав граждан, доверие которых – один из главных критериев оценки работы следователя.

коррупции криминал уголовные дела ущерб чиновники Станислав Лейба
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