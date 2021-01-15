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Арестовали криминального авторитета Анохина за разбой и вымогательство

21:22 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Он является лидером преступной группировки, является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде.

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Главными жертвами были крупные коммерсанты

Калининский районный суд Санкт-Петербурга поместил в СИЗО лидера преступной группы Александра Анохина, который был задержан 13 января при непосредственном участии сотрудников УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подозреваемый в организации серии разбойных нападений и вымогательств взят под арест до 28 февраля 2021 года.

- Следователь указал, что Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на организации совершения и совершает преступления в сфере вымогательств и разбойных нападений, не имеет постоянного легального источника дохода, извлекает прибыль за счет совершения преступлений против собственности и против личности, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Анохин проходит в качестве фигуранта по уголовным делам, возбужденным по статьям 162 и 163 УК РФ - "разбой" и "вымогательство". Следствие полагает, что вместе с подельниками он в марте 2018 года с помощью угроз и побоев вымогал у петербургских коммерсантов крупные денежные суммы - сначала 2,5 миллиона рублей единовременно и затем по два миллиона рублей ежемесячно за "покровительство" и жизни бизнесменов и их семей. Затем соучастники дополнительно выдвинули требования о возврате им 24 миллионов рублей надуманного долга в виде якобы похищенных денежных средств. Изучение обстоятельств дела продолжается.

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