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Ездить без прав разрешат российским водителям: Когда и при каких условиях

22:22 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Приложение будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами.

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В качестве эксперимента альтернативой правам будет мобильное приложение

В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал замминистра Олег Качанов.

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.

В этом году приложение планируют запустить в экспериментальном режиме в нескольких российских субъектах. В каких именно, Качанов раскрывать не стал.

Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию, передает РГ.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

водительские права Гайдаровский форум приложение эксперимент Олег Качанов Минцифры МФЦ МВД
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