С Крещенским Сочельником 2021 теплые и душевные поздравления

Канун Богоявления называется в простонародье Крещенским Сочельником. Конечно, от всеми любимого блюда, сочник. За одним большим столом собирается вся семья и поздравляет друг друга с праздником Крещения Господня. Пожелания выражаются в стихах, в прозе или своими словами. Главное, что несут они тепло, гармонию и добро.
Пожелания на Крещенский Сочельник в стихах
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В святой морозный зимний вечер,
приготовление к Крещению начнется,
и тайны очищения водой души
в сочельник каждым познается!
И с праздником Крещенского сочельника,
поздравь от сердца всех своих родных,
и пусть Господь поможет нам очиститься,
в прозрачных водах чистых и святых!
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Святейший праздник нас сегодня ждет
И носит он название – сочельник,
До нас небесное счастье снизойдет,
И к небесам приблизит, как качели.
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С Сочельником крещенским поздравляем,
Благополучия мы вам желаем,
От зла и бед оберегает!
Пусть теплым будет ваш очаг,
И лишь успешным каждый шаг,
Читаем вам сей поздравок,
Желаем жизни без тревог!
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Крещенский сочельник — голодная кутья,
И когда первая звезда, как гостья,
На небо темно—синее взойдет,
Семья вся соберется за столом,
Пусть будет каждый, целый год, здоров,
И Бог закроет, голубя, крылом,
И жизнь подарит множество даров.
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В сочельник крещенский
Не бойтесь мороза,
Пусть в сердце любовь
Расцветет, словно роза!
А праздник святой
Озарит благодатью,
Желаю чувств ярких
И крепких объятий!
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В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!
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В день святого праздника сочельник
От души я поздравляю всех
И повсюду зазвучит ребячий смех!
Я желаю чтоб на вашей головою
Светила яркая полярная звезда
Та звезда, которая однажды
Осветила дорогу праведнику навсегда!
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Сочельник вновь Крещенский
Желаю, чтобы вечно
Тепло он всем дарил.
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Пусть гармония в душе,
Возведёт к любви и ласки,
Не нуждайся ты в гроше,
И сними скорей все маски.
Пусть бескрайней будет вера,
И ярким крещенский сочельник,
Царит пусть добра атмосфера,
И станет простым понедельник!
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В сочельник накануне Крещения
Мы приготовили Вам поздравления:
Пусть в доме лишь мир безгранично царит,
И не иссякнут пускай никогда
В душе вашей счастье и доброта!
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Сегодня Сочельник— Рожденье Христа
Всем миром земным отмечаем.
Желаем домам чистоты и добра,
И веру в Христа восхваляем!
Он — Божий посланник,
Отдал за грехи телесную жизнь земную.
Мы просим тебя, помоги и прости,
Твой образ святой целуем.
Пускай же добро воцарится над злом
И в души войдет непременно,
И пусть будет счастлив, живущий добром,
Живущий любовью и верой.
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На Крещенский на сочельник
Нам морозы нипочем.
Поздравляем! Поздравляем
Со святым великим днем!
Чтоб по вере всем воздать,
К нам снисходит благодать.
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Крещенский сочельник сегодня приходит,
Морозы приносит, удачу, мечты.
Господне Крещение, солнце восходит
И дарит всем людям чудес, доброты.
Пусть дом ваш наполнится радостью, счастьем,
Надеждой на самые лучшие дни.
И каждый проникнется болью, участием
К тем людям, что в мире по жизни одни.
Любви вам, здоровья, и сил, и терпения,
Пусть небо вас новой мечтой озарит,
Подарит Господь на свое вам крещение
Свою благодать и всех благословит.
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С крещенским сочельником
Всех православных.
Желаем удачи, счастья добра,
Душа пусть наполнена будет добра.
Примите любви драгоценный глоток
И наш православный для вас поздравок.
Крещение Господне – православный любимый праздник. Это особенный вечер, который отмечен добром. И поздравления начинают приходить еще в Крещенский Сочельник, с навечерия.
Поздравления в прозе на Крещенский Сочельник
В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.
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Крещенский сочельник — это время, когда человек переосмысливает свою жизнь, свои поступки и отношение к другим. Проходя через очищающую силу освященной воды, мы становимся лучше, добрее, внимательнее относимся к тем, кто рядом. Поэтому в этот праздничный вечер хочу тебе пожелать никогда не забывать этого невероятного ощущения свободы от грехов и негативных мыслей, единения с окружающими людьми, волн доброты и благожелательности, которые окружают всех верующих людей. Пусть в твоем доме всегда царствует любовь и взаимопонимание, бесконечное счастье и крепкое здоровье.
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Пусть в сочельник крещенский чистая святая вода смоет печали и невзгоды, а первая звезда зажжется, став символом новых побед и перспектив. Мира в вашем доме, тепла в сердце, любимых и родных лиц рядом и веры в то, что всё в жизни сложится просто прекрасно.
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От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.
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В праздник всех православных, в Крещенский сочельник, пожелаем друг другу всех благ земных. Пусть в нашем мире царит покой и благоденствие. Пусть в семьях правит любовь и уважение. В этот светлый день желаем всем крепкого здоровья, достатка, благополучия. Пусть сегодня благодать Господня коснется каждого из нас.
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От души поздравляю тебя с крещенским сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!
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В этот Крещенский сочельник хочу от души пожелать забыть о старых тревогах, простить все сердечные обиды, оставить в стороне печаль и болезни. Пусть впереди ждёт блаженная и добрая жизнь, в которой будет счастье и любовь, пусть Господь тебя укроет от злых умыслов и злыдней жизни.
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Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником! Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.
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В светлый день Крещенского сочельника спешим пожелать Вам и дорогим Вашему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть Ваш дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.
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От души поздравляем всех православных с началом праздника Крещения Господнего – Крещенским сочельником. Желаем сегодня смыть с себя чистой и святой водой все печали и тревоги, переживания и невзгоды. Пусть зажженная на небе звезда станет вашим символом побед, перспектив и карьерного роста!
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В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.
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В этот особый православный праздник желаю всем мира, домашнего очага, достатка и спокойствия на душе! Пусть Крещенские морозы не пугают и в сочельник все звезды на небе горят ярче прежнего!
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Хорошему человеку, высококлассному специалисту, другу на Крещение хочется много пожелать — силы духа, крепкой веры и божьего благословения. Не беспокоится зря по пустякам и радоваться даже самым маленьким мелочам. Ценить тех, кто просто рядом. Настоящей любви и понимания.
Поздравить своих близких, пожелать им радости и счастья можно с помощью наших подборок красивых поздравлений с Крещенским Сочельником. Мира вашему дому и удачи во всех делах!
Источник: omolitvah.ru