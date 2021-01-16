С Крещенским Сочельником 2021 теплые и душевные поздравления

Освящение воды, или водосвятие, начинается накануне праздника Крещения Господня, в день Крещенского сочельника - с утра 18 января.

Канун Богоявления называется в простонародье Крещенским Сочельником

Канун Богоявления называется в простонародье Крещенским Сочельником. Конечно, от всеми любимого блюда, сочник. За одним большим столом собирается вся семья и поздравляет друг друга с праздником Крещения Господня. Пожелания выражаются в стихах, в прозе или своими словами. Главное, что несут они тепло, гармонию и добро.

Пожелания на Крещенский Сочельник в стихах

***

В святой морозный зимний вечер,

приготовление к Крещению начнется,

и тайны очищения водой души

в сочельник каждым познается!

И с праздником Крещенского сочельника,

поздравь от сердца всех своих родных,

и пусть Господь поможет нам очиститься,

в прозрачных водах чистых и святых!

***

Святейший праздник нас сегодня ждет

И носит он название – сочельник,

До нас небесное счастье снизойдет,

И к небесам приблизит, как качели.

***

С Сочельником крещенским поздравляем,

Благополучия мы вам желаем,



Пусть Бог всегда вам охраняет,От зла и бед оберегает!

Пусть теплым будет ваш очаг,

И лишь успешным каждый шаг,

Читаем вам сей поздравок,

Желаем жизни без тревог!

***

Крещенский сочельник — голодная кутья,



Приготовление к Крещению идет,И когда первая звезда, как гостья,На небо темно—синее взойдет,Семья вся соберется за столом,Пусть будет каждый, целый год, здоров,И Бог закроет, голубя, крылом,И жизнь подарит множество даров.

***

В сочельник крещенский

Не бойтесь мороза,

Пусть в сердце любовь

Расцветет, словно роза!

А праздник святой

Озарит благодатью,

Желаю чувств ярких

И крепких объятий!

***

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

***

В день святого праздника сочельник

От души я поздравляю всех



Пусть во всех домах прибудет счастьеИ повсюду зазвучит ребячий смех!Я желаю чтоб на вашей головоюСветила яркая полярная звездаТа звезда, которая однаждыОсветила дорогу праведнику навсегда!

***

Сочельник вновь Крещенский



Сегодня наступил.Желаю, чтобы вечноТепло он всем дарил.

***

Пусть гармония в душе,

Возведёт к любви и ласки,

Не нуждайся ты в гроше,

И сними скорей все маски.

Пусть бескрайней будет вера,

И ярким крещенский сочельник,

Царит пусть добра атмосфера,

И станет простым понедельник!

***

В сочельник накануне Крещения

Мы приготовили Вам поздравления:

Пусть в доме лишь мир безгранично царит,



А в сердце любовь бесконечно стучит.И не иссякнут пускай никогдаВ душе вашей счастье и доброта!

***

Сегодня Сочельник— Рожденье Христа

Всем миром земным отмечаем.

Желаем домам чистоты и добра,

И веру в Христа восхваляем!

Он — Божий посланник,

Отдал за грехи телесную жизнь земную.

Мы просим тебя, помоги и прости,

Твой образ святой целуем.

Пускай же добро воцарится над злом

И в души войдет непременно,

И пусть будет счастлив, живущий добром,

Живущий любовью и верой.

***

На Крещенский на сочельник

Нам морозы нипочем.

Поздравляем! Поздравляем

Со святым великим днем!

Чтоб по вере всем воздать,

К нам снисходит благодать.

***

Крещенский сочельник сегодня приходит,

Морозы приносит, удачу, мечты.

Господне Крещение, солнце восходит

И дарит всем людям чудес, доброты.

Пусть дом ваш наполнится радостью, счастьем,

Надеждой на самые лучшие дни.

И каждый проникнется болью, участием

К тем людям, что в мире по жизни одни.

Любви вам, здоровья, и сил, и терпения,

Пусть небо вас новой мечтой озарит,

Подарит Господь на свое вам крещение

Свою благодать и всех благословит.

***

С крещенским сочельником

Всех православных.

Желаем удачи, счастья добра,



Пусть Бог отведет всю беду и ненастья,Душа пусть наполнена будет добра.Примите любви драгоценный глотокИ наш православный для вас поздравок.

Крещение Господне – православный любимый праздник. Это особенный вечер, который отмечен добром. И поздравления начинают приходить еще в Крещенский Сочельник, с навечерия.

Поздравления в прозе на Крещенский Сочельник

В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.

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Крещенский сочельник — это время, когда человек переосмысливает свою жизнь, свои поступки и отношение к другим. Проходя через очищающую силу освященной воды, мы становимся лучше, добрее, внимательнее относимся к тем, кто рядом. Поэтому в этот праздничный вечер хочу тебе пожелать никогда не забывать этого невероятного ощущения свободы от грехов и негативных мыслей, единения с окружающими людьми, волн доброты и благожелательности, которые окружают всех верующих людей. Пусть в твоем доме всегда царствует любовь и взаимопонимание, бесконечное счастье и крепкое здоровье.

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Пусть в сочельник крещенский чистая святая вода смоет печали и невзгоды, а первая звезда зажжется, став символом новых побед и перспектив. Мира в вашем доме, тепла в сердце, любимых и родных лиц рядом и веры в то, что всё в жизни сложится просто прекрасно.

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От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.

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В праздник всех православных, в Крещенский сочельник, пожелаем друг другу всех благ земных. Пусть в нашем мире царит покой и благоденствие. Пусть в семьях правит любовь и уважение. В этот светлый день желаем всем крепкого здоровья, достатка, благополучия. Пусть сегодня благодать Господня коснется каждого из нас.

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От души поздравляю тебя с крещенским сочельником! Пусть тебя обходят стороной все беды, пусть в этот день твои мысли будут чисты и святы, как крещенская вода! А она пусть весь год дарит здоровье не только телу, но и душе!

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В этот Крещенский сочельник хочу от души пожелать забыть о старых тревогах, простить все сердечные обиды, оставить в стороне печаль и болезни. Пусть впереди ждёт блаженная и добрая жизнь, в которой будет счастье и любовь, пусть Господь тебя укроет от злых умыслов и злыдней жизни.

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Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником! Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.

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В светлый день Крещенского сочельника спешим пожелать Вам и дорогим Вашему сердцу людям добра, мира, стабильности, любви и множества счастливых дней. Пусть Ваш дом на долгие годы станет местом, где живут любовь, забота друг о друге, достаток и уют.

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От души поздравляем всех православных с началом праздника Крещения Господнего – Крещенским сочельником. Желаем сегодня смыть с себя чистой и святой водой все печали и тревоги, переживания и невзгоды. Пусть зажженная на небе звезда станет вашим символом побед, перспектив и карьерного роста!

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В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.

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В этот особый православный праздник желаю всем мира, домашнего очага, достатка и спокойствия на душе! Пусть Крещенские морозы не пугают и в сочельник все звезды на небе горят ярче прежнего!

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Хорошему человеку, высококлассному специалисту, другу на Крещение хочется много пожелать — силы духа, крепкой веры и божьего благословения. Не беспокоится зря по пустякам и радоваться даже самым маленьким мелочам. Ценить тех, кто просто рядом. Настоящей любви и понимания.

Поздравить своих близких, пожелать им радости и счастья можно с помощью наших подборок красивых поздравлений с Крещенским Сочельником. Мира вашему дому и удачи во всех делах!

Источник: omolitvah.ru